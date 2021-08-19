Karayolları ve madencilik faaliyetleri tarım alanlarını daralttı

Fikri CİNOKUR

BURDUR - Karayolları, yerleşim yerlerine kurulan sanayi bölgeleri ile madencilik faaliyetlerinin Türkiye’de tarım topraklarının gerilemesine yol açtığı belirtilerek, genç nüfusu tarımsal üretime teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. Burdur Ticaret Borsası Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, son 10 yılda 39 milyon 11 bin hektar olan toplam ülke tarım alanının, 2020 yılında 37 milyon 753 bin hektara, 16 milyon 333 bin hektar ekilen alanın da 15 milyon 615 bin hektara gerilediğini bildirdi.

Son 20 yılda kırsal nüfusun yüzde 35’den yüzde 23’e, son 10 yılda tarım sigortalı çiftçi sayısının da 1 milyon 121’den, 547 bine düştüğüne dikkat çeken Gündüzalp, acilen tarım sektöründe iş kurmak isteyen gençlere, üretime teşvik edici, faizsiz yatırım desteği gibi cazip desteklerin verilmesi talep etti.

Türk tarımındaki yapısal sorunlarının, her geçen gün giderek daha da büyüdüğünü, önlem alınmadığı takdirde önü alınamaz sorunlarla karşı karşıya kalınacağına dikkat çeken Gündüzalp, şunları kaydetti.

‘’Bir sebeple yerleşimlerin içinden veya yakınından geçen karayolları, yerleşim yerlerine kurulan sanayi ve madencilik faaliyetleri ülkemizdeki tarım topraklarının gerilemesine yol açtı. 2010 yılında 39 milyon 11 bin hektar olan toplam ülke tarım alanı yüzde 3,5, ekilen alan ise 4 küçüldü. Ekonomik Kalkınma İş Birliği Örgütü (OECD) verilerine göre son 20 yılda kırsal nüfus yüzde 35’den yüzde 23’e, tarımsal istihdam ise aynı dönemde TÜİK istatistiklerine göre yarı yarıya azalarak yüzde 36’dan yüzde 18’e geriledi.’’

SGK verilerine göre 2011 yılında tarım sigortalı çiftçi sayısının 1 milyon 121 bin 777’den, 2020 yılı sonunda 547 bine düştüğünü aktaran Gündüzalp, ‘’ÇKS’ye kayıtlı üretici sayısı 2017’de 2 milyon 100 bin idi ancak, 2017’den sonraki veriler resmi olarak açıklanmadı. Ancak üretici sayısının 2 milyonun altına gerilediğinden eminiz” dedi.

Ülke nüfusunun her yıl arttığını buna bağlı olarak artan gıda talebi ve azalan tarım arazilerinin ileriye dönük büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Ömer Faruk Gündüzalp, şöyle devam etti.

‘’Bu riski en aza indirmek için tarımsal üretim potansiyelimizi artırarak, tarım ve gıda sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamamız gerek. Bunu sağlamak içinse yeni tarım politikalarına ihtiyacımız var. Bunların başında, özellikle genç nüfusu kırsal alanlarda, tarımsal üretime daha fazla teşvik etmekten geçiyor. Köyden kente göçü önlemek için gençlerimize özendirici destekler verilmeli. Faizsiz yatırım destekleri sağlanmalı, kırsal kalkınma yatırımlarına ağırlık verilmeli. Atılacak olan her yeni adım, üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz ediyor.”