Karbon ayak izini azaltacak firmalara 6 ay istihdam desteği

ADANA - Proje kapsamında fi rmalara uygulanacak mevcut durum anketi sonrası enerji verimliliği, atık su ve atık yönetimi, çevre duyarlılığı, üretim ve kaynak verimliliği, dış ticaret ve e-ticaret konularını kapsayan mentörlük hizmeti verilecek. Yeşil Mutabakata uyum sağlamak ve karbon ayak izini azaltmak için çalışacak fi rmalara 6 ay boyunca istihdam desteği sağlanacak. ADASO üyesi fi rmaların yararlanacağı projeyle, fi rmaların istihdamlarına katkı sağlayan, yalın üretim teknikleri ile verimliliklerini artıran, yeşil üretime önem veren verimlilik odaklı metotlarla fi rmaları döngüsel ekonomiye adapte edilmesi hedefleniyor.



YESAD projesiyle üreticilere yeşil üretimle, operasyonları daha yeşil hale getirmek üzere önemli sürdürülebilirlik fırsatları sunularak rekabette başarılı olma fırsatı yakalanması hedefleniyor. Projede fi rmaların yol haritasına uyabilmelerine destek olmak için bir dizi eğitim modülü de hazırlanacak. Üretim verimliliğini artırmak ve kaynak kullanımını azaltmak için başta yalın üretim teknikleri, çevreye uyumlu üretim için atık yönetimi, su yönetimi ve enerji yönetimi konularında; fi rmaların sürdürülebilirliğini artırmak için e-ticaret ve dış ticaret konularında hem mavi yakalı hem de beyaz yakalı çalışanlara hitap edecek toplam 2 bin 500 dakikanın üzerinde eğitim videoları hazırlanarak dijital platformlarda erişime açılacak.