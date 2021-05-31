Kardemir yıldızlar liginde

KARABÜK - 84 yıllık köklü geçmişi ile Türk sanayisinin ilklerini ve başarılarını barındıran Kardemir, istikrarlı ve kurumsal yönetim anlayışı ve disiplinli mali yönetim uygulamaları ile dünya pazarında başarılarını sürdürüyor. Kardemir, Londra merkezli S&P Global Platts organizasyonun bağımsız olarak düzenlediği 2021 Global Metal Awards (2021 Küresel Metal Ödülleri) “Yükselen Yıldız Şirket” Kategorisi’nde uluslararası arenada finalist altı adaydan biri olarak, diğer tüm kategoriler de dahil olmak üzere Türkiye’den yer alan tek şirket oldu.

Dünya pazarında söz sahibi

Kardemir’den yapılan açıklamada, şirketin başarılarının uluslararası arenada da tescillendiğine dikkat çekilerek şöyle denildi: “Dünya metal sektöründe, endüstriyi ileriye taşımak için yeni teknolojileri ilerletmek, pazarları dönüştürmek ve yerleşik gelenekleri yeniden değerlendirmek için girişimci bir ruh sergileyen şirketlerin yer aldığı, S&P Global ödüllerinde Kardemir, vizyoner yönetim anlayışının dünya pazarına yansımasıyla ön plana çıkmıştır. Şirketimiz, 2021 ilk çeyreğinde birçok aracı kurumun beklentilerinin üzerinde açıkladığı kâr ile sadece yükselen piyasanın değil aynı zamanda istikrarlı yönetim anlayışının da etkisini ortaya koydu. Güçlü kurumsal yapısı ve kararlı yönetim anlayışı ile değerlendirilen şirketimiz, finansal sonuçlar, inovasyon, ürün kalitesi, güvenlik, sürdürülebilirlik, stratejik vizyon gibi kriterler göz önünde bulundurularak adaylığa layık görüldü. Pandemi sebebiyle yıkıcı ve zor geçen 2020 yılına rağmen, ISO 500’deki yerini bir basamak yukarı taşımayı da başaran şirketimiz, yılın ilk üç ayında elde ettiği ve sürdürdüğü başarılı sonuçları ile çalışmalarını sürdürmektedir.”