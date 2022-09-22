Kargıcık Turizm Bölgesi’nin 3’te 2’sini Mersinli yatırımcılar hayata geçirecek

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca içinde Silifke Kargıcık Bölgesi’nde yer alan üç parsel ile Tarsus Kazanlı Bölgesi’nde yer alan bir parselin de olduğu çok sayıda Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakereleri Ankara’da tamamlandı. Müzakereler sonunda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde Mersinli yatırımcıların bir araya gelerek kurduğu Mersin Kargıcık Turizm A.Ş., Kargıcık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde yer alan 2 parselin tahsisini almaya hak kazandı. Müzakerelerde Kargıcık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde yer alan toplamda 413 bin metrekarelik alanın 280 bin metrekarelik iki parseline 2 bin yataklı 5 yıldızlı otel yapmak üzere 49 yıllığına tahsis talebi kabul edildi. Turizmin 12 aya yayılıp yerli ve yabancı yatırımcıların da dikkatini kente çekerek turizmin gelişimine katkı sunulması hedeflenen proje kapsamında iki bin yataklı oteller yanında 3 bin kişi kapasiteli konferans salonu yapımı hedefleniyor. Otel önünde inşa edilmesi planlanan yat limanı yanı sıra kurulacak bir teleferikle otellerden Dana Adası’na ulaşım sağlanması planlanıyor. Adanın doğal yapısını bozmadan kurulacak açık hava eğlence alanı ile yerli ve yabancı misafirlere farklı bir konsept eşliğinde hizmet verilmesi düşünülüyor.

Kızıltan: “Mersin turizmine yeni bir soluk gelecek”

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin’deki yatırımları hareketlendirmek, kentte ses getiren yatırımlara imza atmak adına kurulan şirketin ilk başarısını elde ettiğini söyledi. Gerçekleşen tahsislerin ardından Kargıcık’ta yapılacak merkezin kent turizmine yeni bir soluk getireceğini ifade eden Kızıltan, “Bu, Mersin için öncü hareket olacak bir proje. Biz de sektörlerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.



İzol: “Dana Adası’nı açık hava eğlence alanına dönüştüreceğiz”



Kargıcık Turizm Bölgesi için 3 yıldır çalıştıklarını hatırlatan MTSO Meclis Başkanı ve Mersin Kargıcık Turizm A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamit İzol ise proje çalışmalarına hızla başlayacaklarını bildirdi. Projede Dana Adası’nı bir açık hava eğlence alanına dönüştüreceklerini ifade eden Hamit İzol, “Bölgede farklı bir turizm konsepti oluşturmak istiyoruz. Turizmi 12 aya yayabilmemiz için farklı konseptler oluşturulması ve yabancı turistlerin de Mersin’i tercih etmesi çok önemli. Bu merkez kent turizmini canlandırıp bu alandaki yeni çalışmaların önünü açacak” diye konuştu.