Kariyer Fuarı Samsun’da kapılarını ziyarete açtı

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde “Yetenek Her Yerde” temasıyla başlatılan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı, Samsun Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda kapılarını açtı.

Üniversitelilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş ve staj imkanlarına erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla Eski Makro Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu alanda açılan ve 2 gün sürecek fuara Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OKAF Koordinatörü Dr. Esat Şanlı, Amasya, Hitit, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörleri, çok sayıda kurum, kuruluş ve firma temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“Samsun önemli strateji bir yer”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, " Etkinlik, yüz binlerce gencin işverenlerle buluşturulmasına ve istihdam olanaklarından faydalandırılmasına aracılık etmenin yanında nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekte işverenlerin de gençlerle doğrudan buluşmasını sağlayacak. Samsun önemli stratejik bir yer. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Türkiye'de 21 merkezde bu etkinlikler ardışık bir şekilde düzenleniyor. İnsan olarak yapmamız gereken bir emeği vakti zamanında yapmadığımızda bunu telafi etme şansımız yok. Bu nedenle ilk öğrenme çağına geldiğimiz anda hedefe odaklı çalışmalar yapmalıyız" dedi.

“Fuara yaklaşık 200 firma katıldı, 28 firma ise sponsor oldu”

Fuara yaklaşık 200 firmanın katıldığını belirten OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Bu fuarda farklı iş alanlarında zaman ve emekle elde edilen birikimlerin görünür olması amaçlanmıştır. Üniversiteler olarak insanlık yararına ve ülkemizin rekabet gücünü artıracak eko sistemin oluşması için sorumluluğumuzun farkındayız. Araştırmacı yetiştirme ve nitelikli iş gücü yetiştirmek adına her üniversite üzerine düşeni yapmaktadır. Cumhurbaşkanımızın üniversite sayısına yönelik vurgusu çok anlamlıdır. Ancak üniversite kurumu içinde bulunduğu şehirle entegre olup lokomotif görevi üstlenemez ise yük oluşturacaktır. Bu sebeple sağlıklı bir ilişki ağı oluşturulmalıdır. Bu fuarımıza yaklaşık 200 firmamız katıldı. 28 firmamız sponsor oldu. 5 bine yakın öğrencimiz dün sisteme kayıt olmuştu. Fuar süresince toplam 39 etkinlik yapılacak. Atölye, seminer söyleşi ve konferanslarla kariyer yolculuğundaki farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.