Karnaval enerjisi bu yıl ekranlarda yaşandı

ADANA - Online yayınlar Adana’nın tarihi ve turistik yerlerinden gerçekleştirilirken, karnavalın az sayıdaki fiziki etkinliklerinden biri olan “Karnaval gong seromonisi ve arabalı konser” ile Adana farklı bir havaya büründü. Arabalı konser için kurulan dev sahnede Çukurova Symphonic Project eşliğinde Zuhal Olcay, Yeni Türkü, Sena Şener ve Adamlar Grubu sahne aldı.

Karnaval Gong seromonisine Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları ve karnavalın fikir önderi Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt katıldı. Gongun çalınmasıyla birlikte başlayan konsere sınırlı sayıda karnavalsever otomobilleriyle katılırken, on binlerce kişi de tören ve konser coşkusunu online olarak yaşadı.

Bozkurt: Gelecek sene muhteşem olacak

Karnavalın fikir önderi Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt Portakal Çiçeği Karnavalı’nın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, karnavalın artık bir marka haline geldiğini ve bu değerin hep birlikte yaratıldığını söyleyerek şöyle konuştu; “Halkımız bu yıl 9’uncu kez düzenlenen karnavalımıza ilk günden itibaren sahip çıktı. Siyaset dışı, kimseyi ötekileştirmeyen, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlayan Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalına sahip olmak gurur verici. Bu gurur Adana’nındır. Öylesine tanındı ki dünyanın dört bir yanından performans sanatçıları etkinlik yapmak istiyorlar. Bunda en büyük paye Adana halkınındır. Karnaval moral ve motivasyonun yanında kente de ekonomik anlamda büyük katkı yaptı. Bir turizm hareketine dönüştü. Adana’nın güzel enerjisiyle bu karnaval çok daha farklı yerlere gelecektir. Gelecek yıl şartlar elverdiği takdirde karnavalımız gelecek yıl muhteşem olacak”