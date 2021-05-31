Karpuzda iç talep daraldı, dış pazar kapandı

Eray ŞEN



ADANA - Adana’da karpuzun kilosunun 70 kuruşa düştüğü ve üreticinin zor durumda olduğu vurgulandı. İç pazarda pandemiye bağlı olarak talebin azalması, dış pazarlarda ise İran ve Yunanistan karpuzunun etkisi ile ihracat yapılamaması, fiyatın düşmesinin başlıca nedenleri olarak gösteriliyor.

Geçen yıl yaklaşık 800 bin ton ürün rekoltesiyle, yaklaşık 4 milyon tonluk Türkiye karpuz üretiminin yüzde 20’sini gerçekleştiren Adana’da bu yıl yüzler gülmüyor. Karataş gibi sahil kesimlerindeki kumluk alanlarda mayıs ayının başında ilk hasadı yapılan karpuz, kilosu 3-3.5 lira arasında satıldı. Ancak geçen yıl dönümde 7-8 ton alınan bölgede 4-5 tona düşen verim azlığı yaşandı. Bugünlerde Yüreğir ovasında başlayan hasat çalışmalarında ise bu kez kilo fiyatının yaklaşık 70 kuruşa düşmesinin şoku yaşanıyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatın düşmesinin pandemiye bağlı talep azlığından kaynaklandığını söyledi. Doğan, bu yıl talep azlığı nedeniyle soğan ve patatesin tarlada kalmasının ardından benzer biri sorunun da karpuzda baş gösterdiğini belirterek, “Yine de karpuzda fiyatın bu kadar düşmesini beklemiyorduk, 2 liranın altına düşeceğini bile tahmin etmiyorduk. Otel ve lokantaların kapalı olması, toplantılar, organizasyonlar, yemekli davetlerin yapılmaması, tüketimi çok azalttı” dedi.

İhracatta da durum parlak değil!



Yüreğir Ziraat Odası olarak Adana karpuzunun coğrafi işaretini aldıklarını, tadı, kokusu ve aroması ile bir marka olan bu üründe yaşanan sıkıntının çözülmesini istediklerini anlatan Doğan, şöyle devam etti: “İhracatta da durum pek parlak görünmüyor. Bu yıl girişimlerimiz sonucunda 300 dolar gümrük vergisi konulan İran karpuzu Türkiye’ye fazla giremedi ama erken çıktığı için bizim dış pazarlarımıza yöneldi. Bir yandan da Yunanistan’da bu yıl erken hasat yapıldı ve Avrupa Birliği üyesi oldukları için geçen yıllarda bizim ihracat yaptığımız AB ülkelerine karpuz gönderiyorlar. Şu ana kadar bize yurt dışından bir talep gelmedi.”

“1 litre mazot için 10 kilo karpuz satmak gerekiyor”



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, tarlada fiyatı düşen karpuzdaki soruna dikkat çekmek amacıyla hasat yapan üreticilerle buluştu. Barut, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “2002 yılında karpuz üreticisi 1 ton karpuz satıp 1 ton üre gübresi alabiliyordu. Bu yıl ise 1 ton üre gübresi alabilmek için 5 ton karpuz satacak. Üreticinin en temel girdisi olan mazotta da durum aynı. 2002 yılında 1 litre mazot alabilmek için 5 kilogram karpuz satan çiftçi, bugün 1 litre mazot alabilmek için 10 kilogram karpuz satmak zorunda.”