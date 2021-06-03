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Kars Belediyesi kara yolu işleri yaptıracak

Kars Belediyesi Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi kaldırım yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kars Belediyesi Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi kaldırım yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.

İhale için başvurular EKAP üzerinden yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.