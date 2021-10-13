Karsan’dan Mersin’e 56 adet dizel Atak otobüsü

Karsan, global arenada olduğu gibi, Türkiye’deki kent belediyelerinin otobüs filolarını da yenilemeye devam ediyor.

Karsan, son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kullanım ömrü dolan otobüslerinin yenilenmesi amacıyla gerçekleştirdiği orta boy otobüs ihalesini kazandı. Söz konusu ihalede en uygun teklifi ve en ideal otobüsleri sunan Karsan, bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 56 adet 8 metrelik dizel Atak otobüslerini teslim edecek anlaşmaya imza attı.

İhale dahilinde yer alan dizel Atak otobüslerin, 2022 yılı Nisan ayına kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmesi hedefleniyor. Şehirde görev alacak olan ‘Karsan Atak’ların 30 adedi Tarsus merkezde ve 26’sının ise diğer ilçelerde hizmete sunulması planlanıyor.

"Toplu ulaşıma olan desteğimiz Mersin ile devam ediyor"

Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne daha önce de araç teslim ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Yüksek performanslı, konforlu, düşük işletme maliyetine sahip ve günümüz teknolojilerini sunan araçlarımızla, toplu ulaşıma olan desteğimiz Mersin ile devam ediyor. 2021 yılının ilk yarısında Mersin ilimize sunduğumuz 63 adetlik 12 metre CNG Yakıtlı Citymood ve 10 adet 18 metre CNG Yakıtlı Citymood otobüslerimizin ardından, hizmetimizi 8 metre sınıfındaki dizel Atak otobüslerimiz ile sürdürecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Araçlarımız, filodan çıkarılması planlanan otobüslerin yerini alarak, yolcu konforunun artırılması, yakıt avantajı ile kuruma ekonomik avantaj sağlamasına katkıda bulunacak hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosunun performansını da yükseltecek.”