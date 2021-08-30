Karsan’dan Romanya’ya 35 milyon Euro’luk ‘elektrikli otobüs’ ihracatı

KOCAELİ - Karsan, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan yüzde 100 elektrikli toplu ulaşım ihalelerini kazandı. 35 milyon Euro’luk ihracata imza atan şirket, 44 adedi Timişoara Belediyesi’ne, 12 adedi ise Braşov Belediyesi’ne olmak üzere toplamda 56 elektrikli otobüs teslimatı gerçekleştirecek.

Yüksek teknolojili ürünleriyle ihracatta atağa kalkan Karsan, yurt dışında önemli bir başarı daha elde etti. Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan yüzde 100 elektrikli toplu ulaşım ihalelerini kazanan şirket, 35 milyon Euro’luk ihracata imza attı. Karsan, ihale kapsamında 44 adedi Timişoara Belediyesi’ne, 12 adedi ise Braşov Belediyesi’ne olmak üzere toplamda 56 elektrikli otobüs teslimatı gerçekleştirecek. İki ihaleyi de yüzde 100 elektrikli, 18 metre uzunluğundaki otobüsüyle kazanan Karsan, ilk teslimatları 2022’de yapmayı hedefliyor. Romanya’da, Karsan CEO’su Okan Baş’ın katılımıyla düzenlenen iki ayrı törenle, 35 milyon Euro tutarındaki toplu taşıma sistemi ihracatı için imzalar atıldı. Bununla birlikte şirket, bölgeye 19’u hızlı şarj olmak üzere toplam 75 şarj istasyonu kuracak ve 6 yıl boyunca araçların tüm bakım ve garaj işletmesini üstlenerek, kapsamlı bir elektrikli toplu taşıma sistemi hizmeti sunacak.



En büyük ikinci pazar

Karsan CEO’su Okan Baş, “Ulaşımın geleceği elektrikli ve sürücüsüz toplu taşıma araçlarından geçiyor. Biz de bu alanda yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 2018 yılından beri yüzde 100 elektrikli modellerimizi ardı ardına yollarla buluşturuyoruz. Atak Electric ve Jest Electric, Avrupa’nın sıfır emisyonlu tercihleri olmaya devam ederken aynı zamanda 1 milyon kilometreyi aşkın yol kat ederek önemli bir tecrübe edinmemizi sağladı” dedi. Elektrikli otobüslerinin Romanya, Fransa, Almanya, Portekiz, Meksika gibi birçok ülkede hizmet verdiğini kaydeden Baş, “Romanya ise bizim için çok kıymetli bir pazar. Fransa’dan sonra 65 adet ile en büyük elektrikli otobüs parkımız Romanya’da bulunuyor. Ayrıca, Romanya ulaşımda elektrikli dönüşüme çok hızlı uyum sağlayan bir ülke. Biz de Romanya’nın dönüşümdeki bu hızına ve verimli toplu taşıma aracı ihtiyaçlarına 6 metreden 18 metreye kadar tüm boyutlardaki yüksek teknolojili elektrikli ürünlerimizle cevap veriyoruz. Teknolojik dönüşüme hızla ayak uydurma anlamında Karsan markasının dinamiği ile Romanya’nın dinamiği birbiriyle oldukça örtüşüyor” diye konuştu.

"Yeni modelle ailemizi büyütüyoruz"



Okan Baş, 35 milyon Euro tutarındaki ihale ile yalnızca otobüs satışı değil, ulaşıma bir bütün halinde yaklaşacaklarını söyledi. Baş, “Çok yakında ülkemizde tanıtacağımız 12 ve 18 metre sınıfındaki yeni yüzde 100 elektrikli otobüs modelimizle ailemizi büyütüyoruz. Bu kapsamda, 19’u hızlı şarj olmak üzere toplamda 75 adet şarj istasyonunu ve araçların tüm bakım işlemleri ile garaj işletmesini yine Karsan olarak biz gerçekleştireceğiz. Yapılan anlaşmayı Türk otomotiv endüstrisi içerisinde yeni teknolojinin ihracatı bakımından da oldukça değerli buluyoruz. Elektrikli ve sürücüsüz araçlarla ülkemize katma değer sağlamayı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.