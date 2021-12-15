Karşılanamayan konut ihtiyacı Muğla ve Bodrum’da kiraları artırıyor

Duygu GÖKSU

İZMİR - Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası Başkanı Ziya Ercan ve Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Ömer Yetgin, hem Muğla merkezde hem de Bodrum’da yeni inşaat projelerine ihtiyaç olduğunu, rant sağlamadan ihtiyaca yönelik imar çalışmalarının yapılması gerektiğini vurguladılar. Yetgin, sorunların çözümü için kamu ve yerel yönetimlerin Muğla’da STK’larla işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından başta öğrenciler olmak üzere birçok kişinin Muğla’da kiralık ev bulmakta zorlandığını ifade eden Ercan, “İmkanlar dahilinde öğrenciler hem yurtlara hem de evlere yerleştirildi. Konut az olduğu için fiyatlar yüksek. Bu durum kiralara da yansıyor. İnşaat maliyetlerinden ziyade Muğla’da konut yapılacak arsa sorunu bulunuyor. İnşaat yapılamadığı için konut kiraları da artıyor. Muğla’nın büyük bir kısmı kentsel SİT alanı olarak geçtiği için imara açılabilecek alanların iyi belirlenmesi gerekiyor. TOKİ de çalışmalarına devam etmeli. Muğla merkez, sahil bölgelerine göre daha iyi durumda” diye konuştu.

“Sorunların çözümü için STK’larla işbirliği yapılsın”

Bodrum’un Türkiye değil bir dünya markası olduğunun altını çizen Yetgin, “Bölgemizde yeni inşaat projeleri var ancak yetmiyor. Muğla’nın doğasını seviyoruz, ormanlarımızı seviyoruz. Bu bölgelere dokunmadan, zarar vermeden ihtiyacı karşılamak için imara açılabilecek bölgeler belirlenmeli, bu konuda çalışmalar acilen başlatılmalı. Konut sayısının ihtiyaçtan az olması kiraları da yükseltiyor. Biz, Emlak Müşavirleri Derneği olarak ev sahiplerine kiraları daha düşük tutmaları konusunda uyarıda bulunamayız, çünkü onlar da enflasyona göre hareket ediyorlar. Denetimlerini ise vergi daireleri gerçekleştiriyor. Ev sahiplerine, kiracı ile anlaşırken paradan önce süreklilik ve güvenilirliği esas almalarını ve bir yıllık ödeme almalarını önerebiliriz” ifadelerini kullandı.

Bölgede ara ara yapılan toplantılardan verim alamadıklarını belirten Yetgin, ilçenin sorunlarının çözümü için kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerin STK’larla iş birliği yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

“Bodrum’da günübirlik kiralamalara karşı denetim artırılsın”

Günübirlik kiralama yapan emlakçıların son dönemde arttığını söyleyen Yetgin, “İnternet üzerinden bazı sitelerde günübirlik ilanları görüyoruz. Acilen bu konuda denetleme yapılmalı. Evden çalışarak bu tarz kiralamalar yapan emlakçılar da çok fazla. Otellerde de bazı personeller ve bazı tur şirketleri de hem yerli hem yabancı turistlere bu tür kiralamalar yapıyor. Günübirlik kiraya verilen konutlarla ilgili denetimler sıklaştırılmalı” dedi.