Kars'ta 202 adet konut satılacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kars Merkez Atatürk Mahallesi ve Bayrampaşa Mahallesi’nde 202 adet konut kuralı satışa sunuluyor.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kars Merkez Atatürk Mahallesi ve Bayrampaşa Mahallesi’nde 202 adet konut kuralı satışa sunuluyor.
Konut tipi 2+1,3+1 ve 4+1 olan konutların başvuru bedeli 2.000,00 Türk Lirası olarak açıklandı.
Konutlardan almak isteyenlerin 6-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Halk Bankası Kars Şubelerine başvurmaları gerekmektedir.