Kartal Belediye Başkanı Yüksel: Kentsel dönüşüm için ilçe belediyelerinin eli güçlendirilmeli

Murat KÜÇÜK – Fikret YAZICI

İstanbul’un en eski ilçelerinden, Kartal’ın 5’te 1’ini kentsel dönüşüme sokacak plan ve projeler oluşturulmasına rağmen artan inşaat maliyetleri nedeniyle dönüşüm süreci beklenenden yavaş ilerliyor. Ertelenen dönüşüm projeleri sebebiyle binlerce insanın riskli yapılarda yaşamaya devam etmek zorunda kaldığını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçedeki yapıların İstanbul ortalamasından daha yaşlı olduğunu ve dönüşüm sürecinin hızlanması gerektiğini söyledi.

2019’da kendiliğinden çöken Yeşilyurt Apartmanı sonrası Kartal’da kentsel dönüşüm gerçeğinin daha açık şekilde ortaya çıktığını anlatan Yüksel, “Kartal’da ada ya da bina bazlı dönüşümün çok acil şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu dönüşüm için tüm paydaşları bir araya getirecek güçlü bir iradeye ihtiyaç var. Yüksek döviz kurları sonrası artan inşaat malzemesi fiyatları sebebiyle özel sektör, dönüşüm projelerinde istekli değil. Mevcut şartlar altında görev TOKİ, KİPTAŞ ve ilçe belediyelerine ait inşaat şirketlerine düşüyor. Bu kurumlar hızlı hareket edemediği için parası olan vatandaş evini yenilerken parası olmayan kaderiyle baş başa kalıyor.” dedi.

Tüm resmi ve özel kurumlar bir araya gelmeli

Deprem kuşağında olan İstanbul’da kentsel dönüşümün en hızlı şekilde başlaması gerektiğine dikkat çeken Gökhan Yüksel, “Sorunu çözmek için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere Emlak Konut, TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yanı sıra özel sektör finans temsilcileri bir masa etrafında toplanmalı. Bu görüşmelerde büyük kentsel dönüşüm hamlesinin kuralları belirlenmeli ve bir model oluşturulmalı. Bu model başta evini dönüşüme veren vatandaş olmak üzere hiçbir kurum mağdur olmamalı. Özellikle dönüşümün finansman desteği daha hissedilir ve uzun vadeli şekilde planlanmalı. Projelerin sorunsuz bitmesi için sigorta konularında kurallar netleşmeli ve yaptırımlar olmalı. İstanbul’un için yapılan çalışma Türkiye için bir örnek olabilir.” şeklinde konuştu.

Ada bazlı dönüşüm yeni sosyal alanlar yaratıyor

İlçe belediyelerinin kendilerine tahsis edilen mevcut bütçelerle kentsel dönüşümün bir parçası olamayacağını kaydeden Başkan Yüksel, “Bütçelerimiz ancak belediye hizmetlerine yetiyor. Buna rağmen Kartal Belediyesi olarak biz kentsel dönüşüm için büyük çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Son 2 yılda 300’e yakın riskli yapıyı tespit ettiklerini ve dönüşüm süreçlerini başlattıklarını bildiren Yüksel, "Şehircilik açısından bina odaklı dönüşümü doğru bulmuyoruz. Bina odaklı dönüşüm park, okul, hastane, spor merkezi, otopark ve ibadethane gibi yeni sosyal donatı alanlarının yaratılmasını engelliyor. Ada bazlı dönüşümle İstanbul’un yeşil alan ve otopark gibi kronik problemlerini çözebilir ve yeni sosyal alanlar yaratabiliriz.” diye konuştu.

Yeşilyurt Apartmanı imza sorumluluğu açısından bir ilk oldu

Kartal’da çöken Yeşilyurt Apartmanı sonrası kamuda bir ilk yaşandığını ifade eden Başkan Yüksel, “Binanın yapım yılından itibaren belediyede görev alan tüm imar müdürleri, mahalleden sorumlu imar personeli ve üst düzey belediye yöneticilerinin yargılanması başladı ve süreç devam ediyor. Bu gelişme sonrası kamu görevlilerinin de sorumluluk bilincini güçlendi ve tüm belediyelerde kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı.” değerlendirmesini yaptı.

Karyapsan, dönüşüm süreçlerinde görev alacak

Kartal Belediyesi kentsel dönüşüm süreçlerinde, yüklenici olarak faaliyet gösterebilmek için belediye iştiraki asfalt üretim şirketi Karyapsan’ı dönüştürüyor. Başkan Gökhan Yüksel, önümüzdeki aylarda Karyapsan’ın tıpkı İBB iştiraki KİPTAŞ gibi dönüşüm süreçlerinde görev alacağını bildirdi.