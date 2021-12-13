Karteksan Mühendislik 3 boyutlu projeleriyle pazar payını artıracak

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - 1998 yılında Karteksan Mühendislik olarak kurulan ve 2013 yılında Karteksan İnşaat ve Karteksan Mühendislik olarak faaliyet göstermeye başlayan şirket, inşaat, proje hizmetleri, mekanik tesisat, yangın söndürme, havalandırma sistemleri, taahhüt hizmetleri, çelik konstrüksiyon ve bina otomasyonu alanlarında faaliyet gösteriyor.

Endüstriyel tesislerde makine montajı, yangın tesisatı, doğalgaz tesisatı ve buhar kazanlarının imalat ve montajını yaptıklarını belirten Karteksen Mühendislik Genel Müdürü Muhammet Karadeniz, “Şirketimiz 1998 yılında Kocaeli Gebze’de kuruldu. 2004’te limited şirket olduk. 2013 yılında şirketimiz değişikliğe giderek, Karteksan Mühendislik ve Karteksan İnşaat olarak faaliyette bulunduğumuz alanları ayırdık. Mekanik tesisat sistemleri ve proje hizmetlerinden başlayarak, uygulama ve devreye alma dâhil tüm anahtar teslim alanlarında faaliyet gösteren taahhüt firmasıyız. Yurtiçi ve Yurtdışı Mekanik Tesisat Sistemlerinin taahhüdünde hızla gelişen ve büyüyen firmamız, kapalı alan toplamları 1 milyon metrekareyi geçen, sayısı yüzün üzerindeki çeşitli tipteki projeleri, anahtar teslim olarak tamamladı. 2022’de 4 olan şantiye sayımızı 7’e çıkararak, inşaat alanında büyüme kaydetmek istiyoruz. 15’i aşan mühendis, teknisyen ve formen kadromuzla toplamda 112 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi. Karadeniz, araç gereç ve ofis maliyetleriyle birlikte yaklaşık 4 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi.

Gebze’de doğalgaz, kanalizasyon ve su tesisatında tek yetkili

DALSAN, TAYAŞ GIDA ve AROMSA gibi büyük firmaların komple anahtar teslim ve mekanik tesisat taahhüt işlerinin yapımını üstlendiklerini söyleyen Muhammet Karadeniz, “Gebze’de doğalgaz, kanalizasyon ve su tesisatında tek yetkili biziz. Bölgemizde organize sanayi bölgelerinin artması ve genişlemesiyle birlikte, ağırlıklı olarak organize sanayi bölgelerindeki fabrikaların endüstriyel tesisatlar konusundaki ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Fonksiyonel tesislerin, altyapı ve üstyapı çalışmalarını yapıyoruz. Proses tesisatları, proje ve mühendislik hizmetleri ve makine montaj işlerinde sektörün öncüsü konumundayız. Türkiye genelinde, Gümüşhane Üniversitesi, Kars Harakani Hastanesi ve kamu kuruluşların imalatını ve montajını gerçekleştirdik. DALSAN’da 2 bin 800 metrekare kapalı alan çelik konstrüksiyonunu yaptık ve teknik ekibimizle birlikte, 2018 yılından beri projelerimizi 3 boyutlu (REVİT) olarak tasarlayarak müşterilerimizin ilk yatırım bütçelerinin sağlıklı bir şekilde belirlenmesinde, sistem verimliliklerinin artırılmasında ve diğer disiplinlerle uyumu konusunda üst düzeyde katkı sağlıyoruz” diye konuştu. Şirket, ISO 9001 kalite yönetim sistemi, TS 18001 iş sağlığı ve yönetim sistemi ve ISO 14001 çevre yönetim kalite sistemlerinin belirlemiş olduğu standartları hizmetlerine entegre ederek, müşterilerine hizmet veriyor.



17 yılı aşkın süredir sahalarda kaliteli ve uluslararası standartlara uygun olarak projeler hayata geçirdiklerini vurgulayan Karadeniz, “İnsanlığa, çevreye ve toplumsal değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirip, pazar payını artırmayı hedefliyoruz. Güvenilirliğini önde tutarak, müşterilerimizin beklentilerine en uygun çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Üretim yapan firmaların üretim hatlarını kuruyoruz. Verimliliği artırarak kalite maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı.