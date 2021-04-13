Kaş-Kınık Gıda OSB, bürokrasiye takıldı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Antalya’nın Kaş ilçesi Kınık bölgesinde 750 dönüm alanda Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmak için yaklaşık 4 yıl önce çalışmalar başlattıklarını söyledi.

OSB içinde de 320 dönüm alanda paketleme tesisleri kurulması projesi olduğunu belirten Günay, Kaş-Kınık Gıda İhtisas OSB alanının belirlenmesi ve yer tahsisi konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında bürokrasiye takıldıklarını bildirdi. Günay, “Gıda İhtisas OSB yeri için Bakanlık topu Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne, Büyükşehir Belediyesi de Bakanlığa atıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın da sözü var. Bu yatırım Antalya’nın batısındaki ilçeler için çok önemli. Paketleme tesisi projesi de gıda güvenliği açısından önem taşıyor. Paketleme, üretim merkezlerinde gerçekleştirilmeli. Çünkü paketleme üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar önemli hale geldi. Aynı zamanda ürün kaybını da azaltacak” açıklamasını yaptı.

“Paketleme tesisi için 150 firmanın talebi var”



Gıda İhtisas OSB’nin kurulması ve faaliyete geçmesi halinde bölgede paketleme tesisi yapmak isteyen 150 firmanın talepte bulunduğunu anlatan Günay, ‘’Eğer Gıda İhtisas OSB kurulması gerçekleşirse 51 paketleme tesisi kurulacak. Çok talep var’’ dedi.

“Eski seraların yenilenmesi için destek verilmeli”



Antalya’nın batısındaki seraların, Türkiye’nin 3’te birini oluşturduğunu ifade eden Murat Hüdavendigar Günay, son dönemde serada tropikal meyve yetiştiriciliğinin de geliştiğini kaydetti. Bölgedeki seraların eskidiğini vurgulayan Günay, şöyle devam etti: “Yeni seralar yerine eski seraların yenilenmesi için kredi desteği verilmeli. Bu konuda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile Strateji Geliştirme Projesi olarak destekleme kararı alındı. Bölgemizde sera araştırma istasyonu kurmak istiyoruz. Batı Antalya ilçelerinde de serada tropik meyve yetiştiriciliği artıyor. Tropik meyve fidanı bulmakta zorlanıyoruz. Şu anda 400-450 liradan alıcı buluyor. Eğer biz mango fidanı üretebilirsek 100-120 TL’den vermek istiyoruz.”