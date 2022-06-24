KASİAD, nitelikli istihdam sorununu Kariyer Kampı ile çözecek

Ali ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD) tarafından organize edilen, 27 Haziran - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak olan "KASİAD Kariyer Kampı" etkinliği tanıtım lansmanı dernek binasında yapıldı. Lansmanda açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu, “Üyelerimiz Kahramanmaraş sanayisine yön veren firmalardan oluşmaktadır. KASİAD olarak, Sanayimizin yaşadığı sorunları yakından bilmekte ve çözümler üretmeye çalışmaktayız. İşte bu sorunlardan birisi de yetişmiş insan kaynağı eksikliğidir. Üretim teknolojileri, iş dünyası için günden güne gelişiyor ve yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Bu durum genç profesyonelleri, çağın gerekliliklerine ve sürekli değişen ekosisteme ayak uydurma konusunda oldukça zorluyor. Gençlerimiz iş hayatının gerçeklerine, kendilerinden beklenenlere yeteri kadar hazır olamayabiliyorlar.” şeklinde konuştu.

Çoğu üniversite öğrencisinin eğitim süresince birçok ders aldığına işaret eden Utlu, söz konusu derslerin çoğuna üstünkörü hâkim olunabildiğini savundu.

Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca uzmanlaşması gereken alanı seçmekte çok zorlandığını söyleyen Utlu, devamında şunları kaydetti: “Bunun sebebi, profesyonel anlamda bildiklerini pratiğe dökebilecek bir fırsat bulamayışıdır. ‘KASİAD Kariyer Kampı’ programı da tam olarak bu amaçla, genç profesyonellerin sanayiye ayak uydurabilmesi, iş hayatına hızlı ve sorunsuz giriş yapabilmeleri için tasarlandı. KASİAD Kariyer Kampı’nın ilk bölümü iyi bir profesyonelin bilmesi gereken konuların anlatılacağı 1 ay süren sıkı bir eğitim programıdır. Buradaki konuların bir kısmı kişisel gelişim, bir kısmı teknik konular olup adayımızın iş hayatında önüne çıkabilecek birçok soruna hazır olması, hiç olmazsa farkında olması sağlanacak. Akabinde uygulanacak 3 aylık staj programı sayesinde ise gençlerin firmalara ve iş hayatına tam uyum sağlaması bekleniyor. Aynı zamanda şehir dışından şehrimize gelmiş olan adaylarımızın da şehre uyum sağlaması hedefleniyor. KASİAD Kariyer Kampı’mızın her yıl genişleyerek ve gelişerek uygulanmaya devam edeceği, şehrimizin profesyonel iş hayatı için bir değer olacağı konusunda ümitliyiz.”

Program 4 hafta sürecek

KASİAD Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer ise, bir süredir üniversitelerde gençlere yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bunlardan bir tanesinin kariyer kampı projesi olduğunu aktaran Gümüşer, öğrencilerin 1 ay boyunca Kahramanmaraş’a gelerek KASİAD Eğitim ve Kariyer Alanı’nda eğitim aldıklarını söyledi. 4 hafta sürecek bir program ve bu programda öncelikle Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, İskenderun gibi çevre illerdeki üniversiteleri hedeflediklerini anlatan Gümüşer, buradaki öğrencilere program içeriği ve sunumunu gerekli mecralarda yaptıklarını, yanı sıra kariyer.net’ten de ilan açtıkların bildirdi.

Binden fazla başvuru aldıklarını söyleyen Gümüşer, hedeflerinin üniversiteden bu yaz mezun olacak ya da mezun olmuş yüksek lisans öğrencileri olduğunu açıkladı.

KASİAD bünyesinde şirketlerin insan kaynakları yöneticilerinden oluşan bir komisyon kurarak 3 aşamada eleme yaptıklarını ve elemeler sonucu 35 öğrenci belirlediklerini kaydeden Gümüşer, bu öğrencileri 27 Haziran’da programa başlatacaklarını ve 29 Temmuz’da da bitireceklerini aktardı.

Ders içeriklerinin yarısı kişisel gelişim, yarısı teknik eğitim

Program sonunda eğitimlere mülakatlardan başarıyla geçen adayları KASİAD üyesi şirketlerde 3 ay geçici maaşlı istihdama alacaklarına dikkat çeken Gümüşer, “Her birinin başında bir mentör olacak. Mentörlerin başarılı notlar verdiği adaylara iş teklif edilecek ve yönetici adayı olarak yetiştirilecekler. Bu program kapsamında KASİAD öğrencilerin eğitimlerini konaklamalarını transferlerini tamamen karşılayacak. Ve KASİAD üyesi şirketlere aradıkları nitelikli istihdam üretecek. Bu öğrenciler İngilizceleri gayet iyi seviyede okullarını başarı ile bitirmiş, öğrencilik hayatı boyunca bazı şirketlerde çalışmış, öğrenci kulüplerinde aktif rol almış, kendisini iyi ifade edebilen adaylardan oluşuyor. Dolayısıyla şirketler için vazgeçilmez bir istihdam havuzu yaratmış olacağız. Öğrenci ve iş dünyası kaynaşmış olacak.” şeklinde konuştu.

Gümüşer, ders içeriğinin yüzde 50 bireysel gelişim ve yüzde 50 teknik eğitimlerden oluşacağını bildirdi.