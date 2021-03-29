KASİAD’ın yeni başkanı Mikail Utlu oldu

KAHRAMANMARAŞ - Tek liste ile gidilen Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (KASİAD) seçimlerinde, Mikail Utlu Başkan, Hikmet Gümüşer, İsmail Nohutlu, Sefa Öngel, Burak Orhan Arifioğlu, Mehmet Koray Kanbur, İsmail Kurtul, Medine Tanış, Merve Çelebi, Ertuğrul Kazancı, ve Halil Kaçmaz yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler. Genç KASİAD Başkanlığına ise, İsmail Dinçer seçildi.

Eski başkan Ali Arpasatan, “Son yıllarda yaşadığımız finansal istikrarsızlık, uzun vadeli finansman şansımızı elimizden aldı. Kurlar ve faizin birlikte yükselmesinin, merkez bankasının bağımsızlığını yitirmesinin acı bir sonucu oldu. Hukuk davalarının ortalama yedi yıl sürmesi ve nitelikli işgücü eksikliği motivasyonumuzu bozuyor. Tüm bunların sonucu olarak yatırımlarımız azaldı, işsizlik arttı. Dilerim bu yapısal sorunlarımız dikkate alınır, eğitim, ekonomi ve hukuk konularında gerekli adımlar atılır” diye konuştu.

Yeni başkan Mikail Utlu ise, KASİAD olarak birçok alanda şehrin gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunduklarını ifade ederek, “Ancak şehrimiz için gidecek daha çok yolumuzun olduğunu ve iyinin her zaman daha iyisinin olabileceğinin de farkındayım. Hepimizin malumu ve günceli olduğu üzere, global anlamda etkisini gösteren pandemi koşulları ve bu koşulların getirmiş olduğu, iş ve sosyal alanda kalıtsal değişiklikler, halihazırda var olan dinamik koşulları geri dönüşsüz bir şekilde evirdi” dedi. Utlu konuşmasına şöyle devam etti: “Değişimin hızı geometrik olarak artmış, oyunun kuralları değil, kendisi değişmiş, değişimi yönetmek her zamankinden daha zorlu ve kaçınılmaz hale gelmiştir. Tam da bu noktada uluslar düzeyinde kartların yeniden dağıtıldığı, güç dengelerinin yeniden belirlendiği, tehditlerle beraber ciddi fırsatların da bulunduğunu görüyorum.”