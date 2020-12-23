KASKİ, suda 5 milyon liralık kayıp ve kaçağı önledi

KAYSERİ-DÜNYA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün, fiziki su kayıp kaçaklarını önlemek için yaptığı çalışmaları anlattı. Büyükkılıç, “KASKİ tüm ilçelerimizde 233 alt bölgenin, 32’sinde saha çalışmalarını tamamladı. Bu bölgelerimizde SCADA sistemi ile takip yapılarak, son teknolojik cihazlarla arızalar tespit edildi. Yapılan bu çalışmalarla 40 adet arıza giderilerek 23 bin kişinin 1 yıllık su ihtiyacı olan 5 milyon TL değerindeki 1 Milyon 261 bin metreküp su kaçağı önlendi” diye konuştu.