KASKİ’de 2021 yılı yatırımları konuşuldu

KAYSERİ-DÜNYA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında toplandı. Toplantıya KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, genel müdür yardımcıları ve yatırımcı dairelerin başkanları katıldı. Büyükkılıç, “2020’de yapılan yatırımları gözden geçirdik. 2021’de neler yapılabileceğini paylaştık. Pandemi döneminde almamız gereken önlemleri konuştuk. Gerçekten deneyimli, birikimli, işinin sevdalısı ekibimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları yaparken çok değerli ilçe belediye başkanlarımızla da uyum içerisinde, verimliliği de esas alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.