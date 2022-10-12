Kaş'ta zeytinlik satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne bağlı Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi, Antalya'nın Kaş ilçesinde 16 bin 919 metrekare tam hisseli zeytinliği açık artırma ile satacak.

Zeytinliğin yakın çevresinde yerleşik alan ve benzer nitelikte arsalar, tarlalar ve seralar bulunmaktadır. Taşınmazın muhammen bedeli 5 milyon 400 bin Türk Lirasıdır. İhale, 1 Kasım 2022 tarihinde Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Teminat, arttırmaya esas rayiç bedelin yüzde 7.5’u olan 405 bin Türk Lirasıdır.

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