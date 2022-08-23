Kastamonu Havalimanı'nın apronu genişletilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kastamonu Havalimanı Apron Genişletme ve CAT II Dönüştürme İşleri yapım ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale 21 Eylül 2022 tarihinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı ihale salonunda yapılacak. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

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