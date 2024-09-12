Kastamonu, Sinop ve Samsun için sağanak uyarısı! Önümüzdeki 3 saate dikkat
Meteoroloji uzmanlarının paylaştığı bilgiye göre Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Kastamonu'nun doğusu, Sinop'un iç kesimleri ve Samsun'un batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.