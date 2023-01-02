Kastamonu yerel lezzetleriyle kadınlara istihdam sağlayacak

Proje kapsamında siyez buğdayından ekşili pilav yapılması için gerekli aromatik otlar, kadınlar tarafından doğadan toplanacak. Meslek edinmelerine yönelik eğitim verilecek kadınlar, pilavın hazırlanması ile paketlenip satılmasında istihdam edilecek. Kastamonu Valisi Avni Çakır tanıtımda yaptığı konuşmada, kadınların aktif olarak görev alacağı ‘Şifa Doğadan Emek Kadından Projesi’ni çok önemsediğini söyledi. Son dönemde Kastamonu’da kadın kooperatiflerin sayısının hızla arttığını belirten Vali Çakır, kadınların her türlü ticari becerilerinin artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Yapılan ürünün diğerlerinden farklı olması gerektiğini vurgulayan Çakır, “Marmelat, turşu veya farklı bir şey Türkiye’nin 81 ilinde üretiliyor. Öne geçmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarmak, arzı kolay hale getirmek gerekiyor” diye konuştu. Ekşili pilavın Kastamonu’ya özgü ve muhteşem bir yemek olduğunu söyleyen Çakır, “Zaten paketlenmesi için geçen seneden beri çalışmalar yapıyoruz. Ürünün sağlıklı şartlarda üretilmesi kadar pazarlanması da çok önemli. Ürünlerimizin hem ulusal hem de uluslararası platformda üst seviyede tanınması için çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

“Her ürünümüzde kadın emeği var”

Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği Mine Telli ise, ‘Şifa Doğadan Emek Kadından Projesi’nin kadın istihdamının genişletilmesi açısından önemine vurgu yaptı. Bugüne kadar ortaya çıkardıkları tüm ürünlerde kadın emeğinin bulunduğunun altını çizen Telli, “Ekşili pilavımız bulgur, domates, soğan ve bitkilerden oluşan 8 bileşenden yapılıyor. Ekşili pilava konulan 5 bitki, endemik bitki türleridir ve aromatik yapıya sahiptir. Bunların her biri bizim için bu paketin değerini yükseltiyor. Ürünümüz şu anda raflarda yerini alabilecek potansiyel taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygun gördüğü bütün statülere sahip bulunuyor. Ürünlerimizin bundan sonraki dönemde raflarda yerini alması için çalışıyoruz. Zincir marketlerle görüşüyoruz” diye konuştu.