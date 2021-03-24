Kastaş, 40. yılını kutluyor

İZMİR - 2009 yılında Almanya’da kurulan Kastaş Europe GmbH’nın, 2014 yılında satış ve dağıtım merkezi olarak yapılandırılmasıyla Avrupa pazarındaki konumunu sağlamlaştıran Kastaş’ın, Avrupa’nın her noktasına 24 saatte teslimat yapabilecek kabiliyete ulaştığını vurgulayan Atılgan, şunları söyledi: “Hidrolik ve pnömatik uygulamalar için geniş ürün yelpazemiz, farklı sektörlere özel geliştirilmiş ürün ve uygulama deneyimimiz; malzeme geliştirme ve ürün geliştirme alanında odaklanan sektörümüzdeki ilk Ar-Ge merkezimiz; uluslararası kurumlar tarafından denetlenen üst düzey kalite güvence sistemlerimiz ile Türk malı güvencesini dünyanın 80’den fazla ülkesinde kabul ettirmenin gururunu yaşıyoruz.” Dünyanın ilk tercih edilen sızdırmazlık elemanları üreticisi olma vizyonu ile çalıştıklarını ifade eden Atılgan, “Sürdürülebilir büyümenin kaliteli ürün ve yenilikçi üretim sistemleri ile mümkün olduğunun bilincinde olarak, Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ar-Ge çalışmaları için ciromuzdan ayırdığımız pay, Türkiye ortalamasının iki katına karşılık geliyor. 2015 yılından bugüne, ülkemizi Avrupa Sızdırmazlık Teknolojileri Birliği (ESA - EuropeanSealingAssociation) Yönetim Kurulu’nda ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) Akışkan Gücü Ayna Komitesi’nde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu sayede, teknik projelerde bilgi alışverişinin yanı sıra yeni test yöntemleri geliştirme ve onaylamada da birlikte çalışmak adına önemli bir fırsat elde ediyoruz. Kastaş’ı bir Türk markası olarak dünya liginde daha üst sıralara taşımanın çabası içindeyiz” diye konuştu.