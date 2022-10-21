Katılım bankacılığının aktif büyüklüğü 1 trilyonu aştı

AFYON - ATSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen panele Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Albay, Meclis Başkan Yardımcısı Osman Erdem, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Mühsürler, Meclis ve Meslek Komiteleri Üyeleri ile iş insanları katıldı.

Yeni ufuklar açacak

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, panelin açılış konuşmasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Katılım Finans Strateji Belgesi’ni kamuoyuna açıkladığı gün, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın 2022 Ticaret ve Kalkınma Raporu da yayımlandı. Raporda faiz artırımlarının gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde daralmaya neden olacağı, gelişmiş devletlerin faiz artırımını sürdürmesi durumunda büyük sorunlarla karşılaşılacağı vurgulandı. Bu da ülke olarak duruşumuzun ne kadar önemli olduğunu gösterdi.”dedi.

Türkiye Ekonomi Modeli’nin en önemli ayağı olacak

Düzenlene panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın, “Katılım finans anlayışı ve stratejisi, Türkiye Ekonomi Modeli'nin finansal olarak en önemli ayaklarından biri olmayı hedefliyor. Dünyadaki ismiyle İslami finans, aslında 1400 yıldır var. Türkiye'de de resmi olarak 1984 yılından itibaren faizsiz finans kurumları faaliyete başlıyor. Hakikaten de finansal sistem içerisinde yüzde 1'ler seviyesinden bugün yüzde 10'a ulaşmış durumda. Bu çok güzel ve önemli bir gelişme ama biz, 'bu yetmez' diyoruz. Katılım finans önemli bir yapısal dönüşüm geçirerek, özellikle reel sektörün hane halklarının finansmanında önemli bir rol oynamalı diye düşünüyoruz, bizim derdimiz bu” ifadelerini kullandı.

Katılım finansın payı arttı

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise katılım finans kurumlarının ivmesinin yükselişe geçtiğini kaydetti. Özdemir, “2015'te ilk kamu katılım bankası olarak Ziraat Katılım faaliyetine başladı. Kamunun da bu sektöre girmesiyle birlikte en önemli olan vatandaşlarımızdaki güven noktası da tamamlanmış oldu. Kamu, katılım finans sektöründe ciddi bir güven aşıladı diyebiliriz. Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'ın da peş peşe açılmasıyla birlikte sektöre ciddi bir rekabet ortamı getirmiş olduk. 2015'te yüzde 4,5'larda olan bankacılık içindeki payımız şu an yüzde 10'a yaklaşmış durumda. Yani, 6-7 yıl içerisinde hakikaten kamunun burada ne kadar etkin olduğu gözle görülür bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Yüzde 10'a yaklaşan bir bankacılık payına ulaşmış olduk. Bütün katılım bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü şu an 1 trilyonu aşmış durumda” dedi.