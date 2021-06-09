Kaya, 200 ürünü yerlileştirerek ithalatı azaltmayı hedefliyor

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Kaya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kaya Safety, çalışma alanında kullanılan ürünlerde yerliliği artırmayı hedefliyor. Kaya Grubu Pazarlama Müdürü Cüneyt Uslu, ithalatı azaltmak için, 2020 yılı başında 200 ürünü yerlileştirme projesi oluşturulduğunu ve zorlu pandemi koşullarına rağmen 40 projenin 2020 sonu itibariyle tamamlandığını söyledi. Uslu, bu yıl sonunda 100 projeyi, 2022 yılı sonu itibariyle de projelerinin tamamını bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. 200 yeni ürün projelerinin peyderpey devreye girdiğini ifade eden Uslu, sürekli gelişen ve değişen pazar ihtiyaçları doğrultusunda bu projelere sürekli olarak yenilerini eklediklerini söyledi.

2021 yılı bütçelerinin yüzde 5’ini Ar-Ge harcamalarına ayırdıklarını söyleyen Uslu, “Son bir yılda piyasaya sürdüğümüz birçok ürün bulunuyor. Bu ürünleri muadillerinden ayıran en büyük özellikleri hafifliği ve kullanıcı dostu olmasıdır. Yüksekte çalışma alanında kullanılan ürünlerin ağırlığı ve kullanıcı dostu olması, çalışanın performansına, yüksekte çalışma süresine doğrudan etki etmektedir. Bu nedenle yeni ürünlerimiz daha çok tercih ediliyor” dedi.

Bu yıl 120 milyon TL ciro bekliyor

2020’de pandemi koşullarına rağmen hedeflenen ciro büyüklüğüne ulaştıklarını bildiren Uslu, “Cari işlemler bazında ek bir borçlanmaya talep doğurmayacak işler, iç kaynaklarla karşılandı. Bu yönüyle de verimli bir yıl geçirdik diyebiliriz. 2020’de 77,4 milyon TL ciro gerçekleştirdik” ifadesini kullandı. 2020 yılı cirosunda ihracatın yüzde 20’lik bir paya sahip olduğunu ifade eden Uslu, “Hem halat hem de iş güvenliği ürün gruplarında tüm ürün yelpazesinin ihracatını yapıyoruz. İhracat pazarlarımız Japonya’dan Kuzey ve Güney Amerika’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar tüm dünyayı kapsıyor. 2021’i 120 milyon TL ciro ile kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İş güvenliği denildiğinde ilk akla gelen alanlardan olan yüksekte çalışma konusunda Türkiye’de hâlâ bilinçlenme ihtiyacı olduğunu dile getiren Uslu, şunları söyledi: “Ölümlü iş kazalarının çok büyük bir kısmını, düşmeden kaynaklı ölümler oluşturuyor. Bu konuda resmi kurumlarla beraber çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu konuda çalışmalar yürütüyoruz.”

GOSB’da yeni tesis yatırımı yapıyor

Bu yıl yeni bir tesis yatırımına başladıklarını belirten Cüneyt Uslu, “Tesisi Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) kuruyoruz. Projenin, Türkiye ve Avrupa’nın en kapsamlı kriz yönetim merkezi ve su altı kurtarma eğitim merkezi gibi teknolojik tesisleri de içerisinde barındırmasını planlıyoruz. Ayrıca enerji verimliliği açısından da emsal teşkil edecek bir tesis olacak” dedi.

Yurtdışına odaklanarak küresel marka olmak istiyor

Pazarlama stratejilerini, büyüyen ciro hedeflerini destekleyecek şekilde oluşturduklarını ve ağırlıklı olarak dış pazarlarda büyümek istediklerini belirten Cüneyt Uslu, “Dünya çapında farklı ülkelerdeki marka elçileriyle farklı projeler başlatmaktayız. Dijital pazarlama ve sosyal medya alanlarında da başlattığımız yeni inisiyatiflerle dünya çapında bilinirliğimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi.