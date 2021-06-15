Kaya Makine, 50 milyon TL’lik fabrikayı devreye aldı

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Cam, çimento ve enerji sektörüne yönelik çelik konstrüksiyon, makine mekanik parça imalatı alanında uzmanlaşan Kaya Makine, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 10 bin metrekare alan üzerine kurduğu yeni fabrikasını faaliyete geçirdi. Yeni fabrika için bugüne kadar yaptıkları yatırımın 50 milyon TL’ye ulaştığını belirten Kaya Makine Genel Müdürü Mahmut Kaya, üretim kapasitelerini yüzde 70 oranında artırdıklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin makine mekaniği ürünlerindeki ithalatını azaltmayı ve Orta Doğu ve Avrupa pazarlarında ihracata yönelmeyi hedefl ediklerini dile getiren Kaya, 2021 yılı sonuna kadar toplam istihdamlarını da 50 kişiye çıkarmayı öngördüklerini ifade etti.

Yatırım sürecek

Kaya, “En büyük hedefimiz Türk sanayisinde kullanılan devasa makinelerin mekanik parça ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayarak ülkemizin döviz kaybını azaltmaktır. Irak, Suriye, İran, Balkan ülkelerinde kuracağımız yeni iş bağlantıları ile ihracatımızı artırarak ülke ekonomisine daha çok katkı sunmak istiyoruz” dedi. Ar-Ge çalışmaları yürütmek amacıyla kurdukları genç mühendis ekibinin fabrika içerisindeki iyileştirme çalışmalarında önemli bir rol oynadığını ifade eden Kaya, önümüzdeki süreçte ihracata yönelik üretim kapasitelerini artıracak yeni makine yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.