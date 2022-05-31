Kayapa OSB’de altyapı çalışmaları hızlandı

DÜNYA (BURSA) - Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy yaptığı açıklamada, “Bölgemizin en büyük sorunlarından bir tanesi çağımızın olmazsa olması internet altyapısıydı. Link hatlarıyla çok sağlıklı bağlantı kurulamıyordu. Özel sektörden anlaştığımız bir firma ile sanayi bölgemizin tamamının internet altyapısını devreye almak için çalışmalarımız başladı. Sanayicilerimizin tüm dünya ile bağlantı kurabilmesi için internetin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kanal, temiz su, pis su ne kadar önemliyse internet de o kadar olmazsa olmazımız oldu. Bu konuda da ileride altyapıyı tekrar tekrar kazmamak üzere hatlarımızı oluşturuyoruz” dedi.

Turkcel Superonline Sabit Şebeke Bölge Müdürü İsmail Eğin de, “Kayapa OSB’de tüm kurumsal müşterilere hizmet vermek üzere altyapı çalışmaları sürdürüyoruz. Buradaki çalışmaları bitirmek amacıyla iki aylık bir süre öngörüyoruz. Sokak sokak tüm parseller ile ilgili çalışmalarımızı tamamlayacağız. Çalışmalarımız kapsamında öncelikle hedefimiz tüm sanayi içindeki kurumlara, fabrikalara daha az gecikmeyle, daha yüksek kapasiteli fiber internet hattını ulaştırmaktır” şeklinde konuştu.