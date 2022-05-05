Kayapa OSB’nin 80 tonluk kantarı hizmete girdi

DÜNYA (BURSA) - Bursa’nın en yeni organize sanayi bölgesi durumunda olan ve 172 fabrikanın faaliyette bulunduğu Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nin ihtiyaçlarından birisi daha giderildi. Kayapa OSB’de yapımı tamamlanan 80 tonluk kantar ile otopark hizmete girdi. Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy yaptığı açıklamada, “Bölgemiz içinde bulunan 4 bin metrekarelik alanı Kayapa OSB olarak satın aldık ve sosyal hizmet amacıyla değerlendiriyoruz. Bu alanda sanayicilerimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla 80 tonluk kantar ile otopark da bulunuyor” dedi.

Bölgenin altyapı ihtiyaçlarının yanı sıra üst yapı ihtiyaçlarının da bulunduğunu ve bu ihtiyaçları sırasıyla karşıladıklarını belirten Yalçın Toy, “Kantar bölgemiz ve çevre sanayi bölgelerinin önemli bir ihtiyacıydı. Bünyemizde kurulan iktisadi işletme tarafından yaptırdığımız 80 tonluk kantar hizmete girdi. Artık sanayiciler bu ihtiyaçlarını karşılamak için kilometrelerce uzağa gitmiyorlar” şeklinde konuştu. Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, bölgenin kuruluşunda büyük katkısı olan Kayapa Sanayici ve İşadamları Derneği’ne (KSİAD) de bir yer tahsis ettiklerini ve KSİAD’ın da bu alana taşınacağını söyledi.