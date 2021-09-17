Kayaş Kurubuz, raf ömrünü uzatan ambalaj geliştirdi

Ali ESKALEN



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş’ta ambalaj üretimi yapan Kayaş Kurubuz, yeni nesil soğutma, ısıtma ve ısı sabitleme özelliklerine sahip, Shock Pack adını verdiği ambalajı geliştirdi. Kayaş Kurubuz Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Bayazıt, “Ürünümüz raf ömrünü 7 gün uzatıyor. Bu İnovatif ürünümüzle markamızı daha da güçlendireceğiz” dedi. Bayazıt, ambalajın tek kullanımlık olduğunu ve ürünü geliştirme sürecine 2020’de başladıklarını belirtti. Akıllı Shock Pack ile ilgili saha çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bayazıt, “Ambalajlarımızı sütlü tatlı sektöründe kullanan müşterilerimizden, bu inovatif ürünümüzle ilgili olumlu geri dönüşler alıyoruz” diye konuştu.

Tamamen geri dönüşebilir hammadde kullanıyor

Kahramanmaraş’ta dondurma üreticilerinin ürünlerinin sağlıklı bir şekilde uzun mesafelere taşınması ihtiyacını karşılamak amacıyla 2007 yılında kurubuz üretimi ile faaliyete başladıklarını belirten Bayazıt, “2009 yılından itibaren de sektörün ambalaj ihtiyacını karşılamak için kurubuzun yanı sıra enjeksiyon ve ısıl işlem ile tek kullanımlık polietilen, polipropilen, polistiren üretimi ve pazarlama alanlarında hizmet vermeye başladık. Ürün yelpazemize her geçen yıl yenilerini dahil ediyoruz. Ürünlerimizde tamamıyla geri dönüşebilir hammadde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.