Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi inşaatı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi inşaatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup ihaleye katılabilme şartlar, istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ilanda belirlendi.

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