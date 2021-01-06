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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 araç kiralayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bağlı işletmeler ve iştiraklerinde kullanılmak üzere 30 adet 5 ay süreli araç kiralama hizmeti için ihale düzenliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bağlı işletmeler ve iştiraklerinde kullanılmak üzere 30 adet 5 ay süreli araç kiralama hizmeti için ihale düzenliyor. İhalede teklifler sadece EKAP üzerinden online ortamda alınacak.

İhalenin sonuçlanmasının ardından 10 gün içerisinde hizmet alınmaya başlanacak olup işe başlandığı tarihten itibaren 5 ay süreyle hizmet alınacak.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

 