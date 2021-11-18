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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait dükkan kiralanacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait dükkan açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Yeraltı Çarşısı içerisinde bulunan bir adet dükkan açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

Taşınmaza dair ihale 30 Kasım 2021 tarihinde, saat 14.00'te Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.