Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait dükkan kiralanacak
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait dükkan açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Yeraltı Çarşısı içerisinde bulunan bir adet dükkan açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecek.
Taşınmaza dair ihale 30 Kasım 2021 tarihinde, saat 14.00'te Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak.