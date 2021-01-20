Kayseri Büyükşehir bu yıl, 3.9 milyar liralık yatırım hedefliyor

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl merkez ve 16 ilçe için toplam 3 milyar 896 milyon 700 bin TL yatırım bütçesi planlandığını söyledi. Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen “2020-2021 yılı yatırım ve değerlendirme” konulu basın toplantısında konuşan Büyükkılıç, çeşitli projeleri ve hizmetleri içeren 2 milyar 856 milyon 700 bin liralık bütçenin merkez ve ilçelere, 450 milyon liranın KASKİ’ye, 450 milyon liranın KCETAŞ’a ve 140 milyon liranın ise Kayserigaz’a ayrıldığını belirtti.

“2021 de yatırımlar yılı olacak”

2020 yılının pandemiye rağmen yatırımlar yılı olduğunu, 2021 yılının da yatırımlar yılı olacağını vurgulayan Memduh Büyükkılıç, pandemi döneminde de mazeretlere sığınmadan yatırımların hız kesmediğini ifade etti. Büyükkılıç, yapım çalışmaları devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin 1 milyon 260 bin metrekarelik alanla central park mantığı içerisinde şehre hizmet vereceğini söyledi. Raylı sistem hatlarıyla ilgili de bilgi veren Büyükkılıç, 7 kilometrelik Belsin Anafartalar-YHT Garı projesinde çalışmalar başladığını, 5.5 kilometrelik Talas Anayurt raylı sistem projesinin de ihalesinin yapıldığını, öte yandan hızlı trenin de Kayseri’ye geleceğini ifade etti.

Bu yıl hayata geçirilecek projelerin başında Talas Mevlana tramvay hattının geldiğini dile getiren Büyükkılıç, projenin ihalesinin yapıldığını, trafik sinyalizasyon merkezi ve akıllı kavşakların da bu yıl hayata geçirileceğini bildirdi. Büyükkılıç, “Erciyes’e yeni mekanik tesisler ile Yüksek İrtifa Merkezi’nde hizmete giren iki sahaya ilave olarak 6 adet çim sahanın ve teknik birimlerin inşaatına başlayacağız. Paleontoloji ve Fosil Müzesi, Tablet Müzesi bu yıl yapılacak. Mimar Sinan için, müze ve Mimarlık Merkezi projesine, Basın Müzesi’nin yapımına bu yıl başlanacak” diye konuştu.