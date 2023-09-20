Kayseri, ihracat ve e-ticarette öne çıkacak

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’ni de ziyaret eden Cıngı, hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler aldı. Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Dr. Murat Cahid Cıngı, globalleşen dünyada Kayseri’deki üretim potansiyelinin ve ürün çeşitliliğinin artmasıyla birlikte ihracat verilen önem ve bu uğurda yapılan çalışmaların mutluluk verici olduğunu belirtti.

Cıngı, “Dünyada iki önemli gelişme var. Birisi globalleşme bir diğeri ise dijitalleşme yani e-ticaret. Bu konuda Ticaret Odamızın yapmış olduğu çalışmalar takdire şayan. Ben sosyal medyadan da verilen eğitimleri takip ettim. AB üzerine 9 sene master ve doktora seviyesinde çalışmış birisi olarak özellikle yakından takip ediyorum. Şehrimizin gelişmesi e-ticaret ve ihracat ile olacak.

Bu arada bu e-dönüşümü gerçekleştirebilirsek müteşebbislerimizi, üreticilerimizi dijital pazara adapte edebilirsek o zaman çok daha yüksek başarılara ulaşacağız. Şehrimizdeki kişi başı milli gelirin artmasını da önemli ölçüde etkileyecek, gelişmelere sahne olacak. Şehrimizin geleceği ihracatta ve e-ticarette” açıklamasında bulundu.

"Üyelerimizin ihracat yapması için çalışıyoruz"

Üyelerinin ülke içinde ve özellikle yurtdışı pazarlarda rekabet gücünü, firmaların karlılık ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla bütünsel bir yaklaşımla, e-ticaret, e-ihracat, uluslararası ticaret alanında projeler yürüttüğünü ifade eden Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Üreten şehirler Programı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Oran Kalkınma Ajansı destekleri ile Kayseri E-ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi Projemizi hayata geçirdik. Proje ile 120 firmaya 3 haftalık E-Ticaret ve E-İhracat eğitimleri verdik.

İhracata çok büyük önem veriyoruz. Tüm üyelerimizin ihracat yapmaları konusunda mücadele veriyoruz. Bizim için dijitalleşme ve yeşil dönüşüm çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız Orta Vadeli Programda altını kalın çizgilerle çizdi. Bizim de amacımız, hem dijital platformlarda hem de dijitalleşme ve yeşil dönüşümde eğitimlerimiz devam edecek. Sizin de Avrupa Birliği komisyonunda olmanızda bize güç veriyor” dedi.