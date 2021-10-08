Kayseri iş dünyası, savunmada işbirliğinin artması için bir araya geldi

Hilal SÖNMEZ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) işbirliğinde düzenlenen “Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşması” programında savunma sanayi paydaşları bir araya geldi. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile kurumların yönetim kurulu başkanları, genel müdürleri, genel müdürü yardımcıları ve uzmanlarından oluşan yaklaşık 50 kişilik heyet, KAYSO’da gerçekleşen programla sanayicilerle buluştu. Demir, yapılan programlar işbirliklerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından savunma sanayi alanında üretim yapan firmaların sorularını yanıtlamak üzere kürsüye gelen İsmail Demir, savunma sanayi il buluşmaları ile alana olan ilgiyi kanalize etmek, kabiliyetleri birleştirmek, işbirliklerini sağlamak ve tüm süreçler için sağlıklı iletişim kanalları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Savunma sanayi alanındaki projelere yılda 150 milyon TL civarında, Ar-Ge projelerine ise 300 milyon TL civarında destek verdiklerini kaydeden Demir, “KOBİ’lerin ve yan sanayinin gelişmesine önem veriyoruz. Ana yüklenicilerimize koyduğumuz şartlarla KOBİ’leridesteklemek istiyoruz. Burada firmalarında kaliteli ürünlere ihtiyacı var. Burada destek bekleyen, gelişmesi gereken firmalarımıza da destek olduğumuz programlar var. Yerli olabilecek hiçbir ürünü dışardan almama kararındayız. İlgili alanda yetenek yoksa kabiliyet var mı bunları tespit etmek için çalışmalar önemli. Bunun için savunma sanayi başkanlığı olarak çalışmaya kararlıyız. Bizim nelere ihtiyacımız olduğunun da sizler tarafından bilinmesi önemli. Sizlerin bunları anlamanız ve girişimci olanların o yönde yatırım yapmalarını sağlamak üzere çalışmalıyız. İletişimde bir eksiklik yaşanmaması için beraber çalışacağız. Ayrıca firmalarımıza desteklerimiz de var. . Savunma sanayi alanındaki projelere yılda 150 milyon TL civarında, Ar-Ge projelerine ise 300 milyon TL civarında destek veriyoruz. Ayrıca Savunma Sanayi Destek Fonumuz var. Burada da projelere yatırımcı ve kaynak bulma amacındayız” dedi.

“Devlet destekli yatırımlarında Kayseri unutulmamalı”

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, toplantı ve gezilerle yaklaşık 45 firmanın değerlendirildiğini söyledi. Kayseri sanayisinin mevcut durumu ve savunma alanında geçmişten gelen altyapısıyla ilgili açıklamada bulunan Büyüksimitci, “3 Organize Sanayi Bölgesi, 1 Serbest Bölgesi, 1 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 16 Sanayi Sitesi ile 46 milyon metrekareden fazla planlı endüstri alanına sahip bir kentte yaşıyoruz. 2021 yılında 3.5 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Geçen sene ülkemizin ihracatı yüzde 6 azalırken, biz Kayseri olarak ihracatımızı pandemiye rağmen yüzde 5 oranında artırdık. İlk bin ihracatçı firma arasında 21 şirketimiz yer alıyor. 2020 yılında bin 684 ihracatçı firma sayısına ulaştık. Bu firmalarımız dünyanın 179 farklı ülkesine ihracat gerçekleştirerek, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlıyor. Bu başarılı tablonun ve Kayseri savunma sanayisinin temelleri 1920’li yıllarda atıldı. 1926’da Kayseri’de Tayyare ve Motor Türk AŞ uçak fabrikası açıldı. 1954 yılında Kayseri’de 2'nci Ana Bakım Merkez Komutanlığı kuruldu. Bugün Kayseri’de yeni nesil stratejik nakliye uçağı A400M başta olmak üzere, tüm uçakların fabrika seviyesi bakım, onarım, revizyon ve modernizasyon işlemleri yapılıyor. Kayseri’nin bu alandaki zengin birikimi, kenti bir Sivil Havacılık Bakım ve Onarım Merkezi haline rahatlıkla dönüştürebilir nitelikte. Dolayısıyla Kayseri, savunma sanayisinde köklü bir geçmişe sahip” diye konuştu.Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise, Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi, yüzyıllık üretim tecrübesi olan, girişimciliği ile ön plana çıkan bir şehir olduğunu hatırlatarak, coğrafi konumu itibariyle stratejik önemine dikkat çekti. Gülsoy, “Stratejik öneme sahip olan şehrimizin geçmişten gelen tecrübesi, girişimcisi ve özelliklede havacılık sanayiindeki tecrübesiyle de devlet destekli yatırımlarında Kayseri unutulmamalı. Kamu, özel sektör ortaklığı ve devlet aklıyla milli savunma sanayiindeki yatırımlara öz sermayemizle hazırız” şeklinde konuştu.

Demir, ERÜ’de öğrencilerle buluştu

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Erciyes Üniversitesi’nde de (ERÜ) “Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları” programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Demir, öğrencilere hitap ettiği konuşmasında, “Bizlerde sizin gibi öğrenci olduk, üniversite sıralarından geçtik. Şu anda sizlerin önündeki bu imkânlar gerçekten heyecan verici. Bir şey yapabilmek elinizle dokunabilmek bunu duygulayabilmek, ekip oluşturabilmek, bunlar ilerde daha da iyi anlayacağınız şekilde büyük değerler oluşturuyor. Burada bizlere düşen görev ise sizin bu yolculuğunuzda bu gayret ve heyecanınızda önünüze çıkması muhtemel engelleri kaldırmak, teşvik etmek, amaca giden yolda yarının büyük Türkiye’sinde küresel güç olan Türkiye'sinde hep beraber inşa edebilmek” ifadelerini kullandı.