Kayseri Model Fabrika, dijital dönüşüme başlayacak

KAYSERİ - Kayseri Model Fabrika (KMF) 1. Öğren-Dönüş Programı Sonuçları lansmanını gerçekleştirdi. Kayseri OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan AGÜ Rektörü ve KMF Başkan Vekili Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Model Fabrika’nın dijital dönüşüm sürecine başlayacağını açıkladı.



KOBİ’ler başta olmak üzere tüm paydaşlara üretim verimliliği ve dijital dönüşüm konularında uygulamalı eğitim veren ve danışmanlık yapan Kayseri Model Fabrika’nın diğer model fabrikalardan farklı olarak üniversite işbirliğiyle yürüdüğünü söyleyen Yılmaz, kısa sürede önemli bir başarı gösterdiğini ifade etti. Yılmaz, “Bugün bir başarı hikâyesini konuşuyoruz. Devamının geleceğine inanıyorum. Kayseri Model Fabrika, özellikle dijital dönüşüm sürecini de başlattığında, Türkiye’deki diğer model fabrikalara da model olacaktır” dedi.



Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve KMF Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise KMF’nin yalın dönüşüm ve dijital dönüşüm olarak iki önemli görevi var. Ucuz ve kaliteli üretimi sağlayarak rekabet edebilirliğimizi geliştirmek istiyorsak KMF’den faydalanmalıyız. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda yüzde 80’e varan iyileşmelerin sağlandığı ürünler oldu. Yakında dijital dönüşüm için de çalışmalara başlayacağız” diye konuştu. Kayseri Ticaret Odası Başkanı ve KMF Başkan Vekili Ömer Gülsoy’da işletmelerin verimliliğinin artması, israftan kaçılması ve sürdürülebilir rekabet ortamının gelişmesi için KMF’nin önemine dikkat çekti. Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar da model fabrikaların oluşturacakları ekosistemlerle, tüm sahalara önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Öte yandan lansman toplantısının düzenlendiği salonda DÜNYA Gazetesi’nin açtığı standa katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.