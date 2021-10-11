Kayseri OSB’de kağıt fabrikasında yangın
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde Parteks Kâğıt Fabrikası’nda yangın çıktı. Yangına OSB ve Büyükşehir Belediyesi 23 araç ve 73 personel ile müdahalede bulundu.
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KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kâğıt fabrikasında yangın çıktı. Yangına OSB ve Büyükşehir Belediyesi 23 araç ve 73 personel ile müdahalede bulundu.
Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 39. Sokak’ta faaliyet gösteren Sinan Çapar’a ait Parteks Kâğıt Fabrikası’nda gece çıkan yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangına anında müdahalede bulundu. Yangın 6 saatte kontrol altına aldı.