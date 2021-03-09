Kayseri OSB’deki ilk kadın patron, vakıf kuracak

KAYSERİ - “Evde oturan, çocuk veya yaşlı bakan kadınları, ekonomiye ve sosyal hayata kazandırmak en büyük hayalim” diyen Elmacıoğlu, Anadolu kentlerinde kadınlara yüklenen toplumsal normları yıkarak iş hayatına girmesiyle de kadınlara rol model oluyor.

Kayseri’nin meşhur et lokantalarından Kemal Koçak’ta sürdürdüğü profesyonel iş hayatını, kadınlar için kuracağı vakıfl a taçlandırmak isteyen Elmacıoğlu, 1996 yılında Kayseri OSB’de Elmacıoğlu Tekstil’i kurarak iş dünyasına atıldı. Mobilya markalarına keçe tedariki yapan Elmacıoğlu Tekstil ile birlikte Kayseri sanayisinin ilk kadın patronu ve Kayser Sanayi Odası’nın ilk kadın meclis üyesi olan Elmacıoğlu, bu süreçte en çok toplumda “Kayserili gelin” olarak görülmesiyle iş hayatında zorlanmış ve alışılmış kalıpları yıkmak için mücadele etmiş.



“Kayserili gelin zincirini kırmak için mücadele ettim”



Yaklaşık 5 yıl önce ortaklardan biri olarak Kemal Koçak Et Lokantası’nı hayata geçiren ve işletmenin yöneticiliğini üstlenen Sema Elmacıoğlu, “23 yaşında evlendim ve 27 yaşında iş hayatına atıldım. Kadınların iş hayatında olması zaten alışılmış bir durum değilken, ben bir de ‘Kayserili gelin’ olarak zincirleri kırmak için daha fazla mücadele etmek zorundaydım. Elmacıoğlu Tekstili kurduğumda ilk çocuğum kucağımdaydı. Şu anda üç çocuğum var ve Kemal Koçak’ta çalışma hayatına devam ediyorum. Çok mücadele ettim ancak hâlâ bazı kalıpları kırabilmiş değilim. Çoğu kişi kadın olduğum için restoranda yemekleri yaptığımı sanıyor. Ancak, ben burada sadece işletmeyi yönetiyorum. Yemeklerimizi Kemal Koçak yapıyor. Bugün 50 yaşındayım ve artık yaşadığım hayattan biriktirdiklerimi topluma aktarmak istiyorum. Bunun için vakıf kurmak istiyorum” bilgisini verdi.

“Vakıf ile daha çok kadına ulaşmak istiyorum”



Kadınların, son yıllarda, birbirlerine destek olmanın onları daha güçlü kılacağına yönelik bilinçlendiğini dile getiren Elmacıoğlu, bu alanda oluşturulan işbirliklerini önemsediğinin de altını çiziyor. ‘Sema Elmacıoğlu Vakfı’ adıyla kurmayı hedefl ediği platformda da, kadınların hem sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak hem de ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yardımcı olmak istediğini söyleyen Elmacıoğlu, şöyle devam etti: “Evde oturan, çocuk veya yaşlı bakmak zorunda olan kadınların el emeği ürünlerini satmaları ve aynı zamanda hem ürünlerini hem de kendilerini geliştirmelerini sağlayacak bir vakıf kurmak istiyorum. Şu anda bireysel imkânlarımla pek çok kadına yardımcı oluyorum. Sosyal medya ve iletişim kanalları üzerinden bu kadınların yaptığı ürünleri ve işlerini tanıtıyorum. Bu sayede alıcı ve üreticiyi bir araya getiriyorum. Ancak, yeterli değil. Vakıf çatısı altında daha fazla kadına ulaşabilirim. Ne kadar çok kadını kurtarabilirsem, ne kadar çok kadının toplumsal hayata katılmasını sağlar ve ekonomilerine destek olabilirsem, kendimi de o kadar huzurlu hissedeceğim.”