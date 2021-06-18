Kayseri Şeker, 75 milyon liralık çapa avansı ödüyor

KAYSERİ - Kayseri Şeker, 2021-2022 Kampanya döneminde Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan Fabrikaları’na bağlı sözleşmeli pancar ekimi yapılan 21 bölgede toplam 13 bin 876 çiftçiye, 74 milyon 838 bin lira çapa avansı ödüyor. Bugüne kadar üreticisine ekim, motorin, gübre ve ilaç şeklindeki ayni ve nakdi avanslar toplamında 259 milyon lira ödeyen Kayseri Şeker, ödenecek bu çapa avansı ile birlikte toplam destek rakamını 334 milyon 539 bin liraya çıkardı.

Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşu, bu yönüyle Türkiye’nin ve Kayseri’nin önemli bir değeridir. Bu kuruma en büyük değeri katan üreticilerimizin tarımsal ihtiyaçlarının karşılanması ise bizlerin ilk günden itibaren hedeflediği istikametin bir yol haritasıdır. Pancar tarlalarında çapanın yapıldığı bu günlerde çalışan işçilerin alın terini kurumadan ödemek için verilen çapa avansının, çiftçinin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olduğunu iyi biliyoruz. Bu ihtiyaçtan hareketle bugün itibariyle Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan’dan oluşan 3 fabrikamıza bağlı ekim yapan toplam 13 bin 876 çiftçimize, 74 milyon 838 bin liralık çapa avansı ödemesini başlatıyoruz. Verdiğimiz bu destekle birlikte 2021-2022 Kampanya döneminin henüz başlarında olmamıza rağmen üreticimize ayni ve nakdi olarak toplamda 334 milyon 539 bin liralık çok önemli bir katkı sağladık” dedi.