Kayseri Şeker Fabrikası küspe kurutma tesisi yapımını ihale edecek
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Boğazlıyan Fabrikası bünyesinde Küspe Kurutma Tesisi Yapımı için ihale düzenleyecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Boğazlıyan Fabrikası bünyesinde Küspe Kurutma Tesisi Yapımı için ihale düzenleyecek.
İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini, 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14.30'a kadar Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisine sunmaları gerekmektedir.
İhaleye ilişkin şartname, Plan Proje Yatırım Müdürlüğü’nden ya da rukiye.demiryirci@kayseriseker.com.tr internet adresinden temin edilmektedir.