Kayseri Şeker, Londra Borsası’nda şeker sattı

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Pankobirlik camiasının borsaya giren ilk şirketi olmaya hazırlanan Kayseri Şeker, geride kalan kampanya döneminde üretimin verimli geçmesi ile ihracata da adım attı. Türkiye’den Londra Borsası’na girerek şeker satan ilk şirket olan Kayseri Şeker, bakanlıktan ihracat için iznini aldığı 59 bin tonun tamamını sattı. Şimdi de ilave satış için izin istiyor. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sürecin şeker sektörü ve Kayseri Şeker için önemini DÜNYA’ya anlattı.

529 bin tonluk üretim



Halka arz adına Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görebilmek için gerekli işlemleri hızlı bir şekilde tamamlama aşamasına geldiklerini paylaşan Hüseyin Akay, “Hazırladığımız izahname incelemeye alındı. Yakın zamanda olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Ardından Borsa İstanbul ile görüşmelerimiz başlayacak. Herhangi bir aksilik olmazsa mayısın ilk yarısında borsaya dâhil olacağız” dedi. Geride kalan kampanya döneminde üretimin verimli geçmesi, Kayseri Şeker’e ihracat kapısı da açtı. İlave bir ekim yapılmamasına rağmen üreticilerin başarısıyla bölgede 500 bin tondan fazla pancar üretildi. Kayseri Şeker’in tarihinde ilk defa 3 milyon 604 bin ton pancar alımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Akay, “Kotamızın 99 bin ton fazlasıyla 529 bin ton şeker ürettik. Üretimin yaklaşık 59 bin tonu için bakanlıktan ihracat izni aldık. Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Suriye, Filistin ve KKTC’ye doğrudan ihracat yaptık. Bu arada Londra Borsası’na girdik ve buradan da Gürcistan, Tanzanya, Lübnan, Uganda, Kenya, KKTC ve Güney Kore’ye şeker sattık” dedi.

‘Önemli avantajlar sunacak’



Kayseri Şeker’in şu anda Türkiye Varlık Fonu, Pankobirlik Genel Merkezi, 23 Panko Kooperatifi, Kayseri Pancar Kooperatifi ve 4 şirket olmak üzere 30 kurumsal ortağı bulunuyor. Şirketin borsaya açılmasıyla birlikte ortaklar için de önemli bir kaynak girişi sağlanacak. Denetim mekanizmasının güçlenmesi ve kurumsallaşmanın oturmasıyla da tarım sektörü ve pancar üreticileri için önemli bir adım atılacak. Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker’in borsaya açılması sadece mevcut ortaklar ve üreticiler için değil, aynı zamanda borsadaki diğer yatırımcılar içinde önemli avantajlar sunacak” diye konuştu.