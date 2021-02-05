Kayseri Şeker, pancar üreticisine 846 milyon ödeyecek

KAYSERİ - Bünyesindeki 3 fabrikayla kendi tarihindeki tüm üretim rekorlarını kıran Kayseri Şeker, bu kez de çiftçisine rekor oranda pancar bedeli ödemeye hazırlanıyor. Geçen yıla oranla yüzde 18.7’lik bir artışla 528 bin 491 ton şeker üreten Kayseri Şeker, ödeyeceği 846 milyon liralık pancar bedelleriyle de Kayseri ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak.

Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarında toplam 3 milyon 544 bin ton pancar işlendi. Geçen yıla oranla yüzde 18.7’lik artışla 429 bin 550 tonu A ve 98 bin 941 tonu C Şekeri olmak üzere toplam 528 bin 491 ton şeker, 126 bin 180 ton melas ve 27 bin 710 ton melaslı kuru küspe üretildi. Toplamda 1 milyar 304 milyon liralık pancar bedellerinin 458 milyon liralık kısmını, 2020-2021 kampanya dönemi boyunca çiftçisine ayni ve nakdi avanslar şeklinde ödeyen Kayseri Şeker, kasım, aralık ve ocak aylarında da taşıyıcılar kooperatifleri ve pancar ekimi yapan çiftçilere 138 milyon 500 bin lira pancar nakliye bedeli de ödedi. Kayseri Şeker’den yapılan açıklamaya göre, ödemesi başlanan 846 milyon liralık tutarla da yeni bir rekor kırılacak.