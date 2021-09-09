Kayseri Şeker’de tarla günleri

KAYSERİ - Kayseri Şeker Sürdürülebilir Tarım Müdürlüğü tarafından ulusal ve uluslararası alanda ilaç, gübre tohum ve damla sulama konularında faaliyet gösteren firmaların katılımıyla, 30 dönümlük deneme ve demonstrasyon sahasında gerçekleştirilen tarla günleri törenle başladı. Törene, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Başkanı Hurşit Dede ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Genel Müdür Vekili İsmail Gedik, Ziraat Odası Başkanları, Taşıyıcılar Kooperatif Başkanları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Törenin açılışında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in Türkiye’de şeker sektöründe FSA (Çiftçinin sürdürülebilirlik değerlendirmesi) belgesi alan tek kuruluş olduğuna dikkat çekti. 2017 yılında 2 bin 500 ton ile başlayan sürdürülebilir şeker üretiminin bu yıl itibariyle 27 bin tona ulaşacağını ifade eden Akay, toplamda 60 bin ton sürdürülebilir şeker pazarlandığını vurgulayarak, “Tarım ürünlerine ihtiyaç her geçen gün artıyor. Toprağın üretim gücü ve verimliliği azalıyor. İmar uygulamaları verimli tarım alanlarını küçültüyor. Tuzluluk ve çoraklaşma artıyor. Su kaynakları azalıyor ve kirleniyor. Bütün bu benzeri sebepler sürdürülebilir tarımın önemini artırıyor. Çevreyi, doğal kaynakları, eko sistemi koruyan ve geliştiren bunu yaparken de en son tarımsal teknolojileri kullanarak tarımsal verimliliği ve karlılığı en üst seviyede sağlayan sürdürülebilir tarım vazgeçilmez noktaya geldi” dedi.

Akay, daha sonra Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi tarından kaliteli verimli ve hastalıklardan uzak tohuma ulaşmak için geliştirilen KAYERGE 112 ve KEYKUBAT 95 tohum çeşitlerinin de 500 dekar alanda 8 çiftçi ile sözleşmeli üretimin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Tarla Günü etkinlikleri konuşmaların ardından deneme sahasında devam etti. Stantlar gezildi, ürünler incelendi. Etkinliklerin bu bölümünde en çok ilgiyi Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen Tarım Robotu gördü.