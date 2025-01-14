Kayseri Serbest Bölgesi 2024 ihracat hacmi: 650 milyon dolar

Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2024 yılında yapılan ihracata yönelik rakamsal verileri paylaştı. Söz konusu verilere göre, elektrikli ev aletleri, metal ofis ve bahçe mobilyaları başta olmak üzere birçok ürün üreten Serbest Bölge'den geçen yıl yaklaşık 650 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'de 19 serbest bölge olduğunu hatırlatan Palancıoğlu, "Kayseri'nin ihracatının yaklaşık yüzde 25'i buradan yapılıyor. 6 bine yakın çalışanı, 154 firmanın üretimiyle Kayseri'ye değer katıyor. Burada 9 yabancı firmamız var. Özellikle Amerika, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine buradan ürünler ihraç ediliyor. Tabii çok kıymetli firmalarımız var. Burada özellikle fırın ve ütü gibi elektrikli ev aletleri yoğun bir şekilde üretiliyor. Aynı zamanda metal ofis mobilyaları, bahçe mobilyaları, kablo ve halat tarzı nitelikli ürünlerimiz üretiliyor ve yurt dışına ihraç ediliyor" dedi.

Yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi

Yerli ve yabancı yatırımların Kayseri Serbest Bölgesi'ne ilgi gösterdiğinin altını çizen Palancıoğlu, "Şu anda da buraya özellikle yabancı yatırımcılardan ilgi var. Ambargo uygulanan ülkelerle Çin ve Rusya başta olmak üzere görüşmelerimiz var. Burada üretim yaparak yurt dışına satmayla ilgili. Dolayısıyla yatırımcılarımıza biz elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Yatırımcıların önünü açmak için önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, yatırımcının arsa ve inşaat maliyetinden kurtulması amacıyla 3 hangar ve 40 dükkan yaparak kiraya verdiklerini dile getirdi.