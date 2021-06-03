Kayseri, tarımda ihtisaslaşarak ihracatını yüzde 25 artıracak

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri’de tarımsal üretimin daha fazla yaygınlaşması, modern teknolojik sera ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla başlangıçta 1 milyon m2’ik alanda, ilk Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB (Kayseri Sera TDİOSB) kurulacak. Kayseri Valiliği’nin önderliğinde kurulan Kayseri Sera TDİOSB, Kocasinan İlçesi Elmalı Mahallesi’nde bulunan jeotermal sıcak su kaynağının hemen yanında yer alacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası’nın (KTB) müteşebbis heyetinde yer aldığı bölgenin yapımı için ilk etapta yaklaşık 81 milyon TL’lik yatırım yapılacak.



Çalışmanın fizibilite raporlarının hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunulduğunu ve gerekli onayların aldığını belirten KTB Başkanı Recep Bağlamış, şu bilgileri verdi: “Halen teknik ve diğer projeler hazırlanıyor. Bölgede kurulacak seralar, örtü altı üretim sistemleri ile üretilebilecek her çeşit ürünün yetiştirilmesine uygun olarak planlandı. Üretim döneminde iç ve dış pazarın ihtiyaçları dikkate alınarak yetiştiriciliği yapılacak ürünlerin seçimi yapılacak. Ayrıca üretilen ürünler iç ve dış pazarda değerlendirilecek.”

Bağlamış, bölgenin kurulacağı alanı seçerken gerek duyulduğunda genişlemeye uygun olmasına dikkat ettiklerini ve jeotermal enerjiye yakınlığını göz önünde bulundurduklarını söyledi. Fizibilitesinin 2020 yılında tamamladığını, 2023 yılı Aralık ayına kadar da projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Bağlamış, “Proje ile hem bölge halkına istihdam sağlanacak hem de Ar-Ge’ye bağlı tarımsal üretimi geliştirme potansiyeli ortaya çıkacak. Sera TDİOSB ve çevresinin, jeotermal enerji potansiyeli değerlendirilecek ve kaynakların sürdürülebilir, yenilenebilir özelliği korunacak. Bölgede modern teknolojiye sahip seracılık alt yapısını geliştirmek ve modern sera kümelenmesini sağlamak da kentimiz için önemli bir adım. Bölgede sebze ve meyve üreterek hem ihracatı artıracak hem de yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım ortamı sağlayacağız” diye konuştu.

“TDİOSB ihracatımızı yüzde 20-25 artıracak”

Kayseri Ziraat Odası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da desteklenen Sera TDİOSB’nin müteşebbis heyetinde yer alan KAYSO ve KTO Başkanları da bölgenin Kayseri sanayisi ve ihracatına katkı sağlayacağını düşünüyor. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Günümüzde tarım çok önemli hale geldi. Tarım ihtisas OSB’nin kent ve ülke ekonomisine müthiş katkı vereceğine inanıyorum. Bölge ilgili sanayiye de katkı verecek. İhracatımızı en az yüzde 20-25 artıracak” dedi. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, “Bölgenin kurulacağı alanın çok güzel avantajları var. Hem yer hem konum hem de enerji bakımından çok uygun. Kayseri’de ilk olarak hayata geçeceği için ilerleyen süreçte başka bölgelerimizde de benzer OSB’lerin geliştirilebileceğini inanıyorum” yorumunu yaptı.

Kente, yeni bir OSB daha kuruluyor

Kent sanayisinin lokomotifi olan 3 OSB ve 1 serbest bölgeye yeni bir OSB’nin daha ekleyeceklerinin müjdesini veren Mehmet Büyüksimitci, Sera TDİOSB dışında Kayseri’ye yakın zamanda iki ayrı OSB’nin kazandırılmış olacağını dile getirdi. Büyüksimitci, şöyle konuştu: “3 OSB ve 1 serbest bölgede kullanılan doğalgaz tüketimi geçen yılın nisan ayına göre yaklaşık yüzde 85, elektrik kullanımı ise yaklaşık yüzde 66 oranında arttı. Kayserili sanayicilerimizin yatırım iştahı devam ediyor. İncesu OSB’mizde genişleme çalışması yapıyoruz. İlave OSB açılması yönünde gelen talepler üzerine 4’üncü OSB’nin kurulması için de çalışmaya başladık. İlk etap 6 milyon m2 olacak. Kayseri’deki OSB’lerin ve serbest bölgenin toplam alanı 43 milyon m2. OSB’lerin doluluk oranı ise yüzde 85 civarında.”