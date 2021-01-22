Kayseri Ticaret Borsası’na kalkınma ajansından 10 milyon liralık kırsal gelişim desteği

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Kayseri Ticaret Borsası’nın (KTB) kuracağı Çağdaş ve Modern Borsa Ticaret Merkezi’ne, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan (ORAN) 10 milyon TL hibe desteği geldi. KTB Başkanı Recep Bağlamış, “Toplam maliyeti 51 milyon TL olan projemize ORAN 10 milyon TL tutarında destek verecek. Bu demek oluyor ki güzel projeler çıkarırsak mutlaka teşvik ve desteklerden de faydalanabiliriz” dedi.

Kayseri’nin tarım ve hayvancılık konusunda daha iyi yerlere gelmesi için üreticilere, “Kırsal kalkınma için daha fazla proje hazırlayalım” çağrısında bulunan Bağlamış, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, Kayseri’den geçen yıl, kırsal kalkınma desteklerinden faydalanmak için 20 projenin hazırlandığını ve hepsinin de bakanlıktan onay aldığını dile getirdi. Bağlamış, şunları söyledi: “İstediğimiz kadar proje üretebilir ve kırsal kalkınma desteğine başvurabiliriz. Geçen sene 2.5 milyon TL’lik bir projenin yüzde ellisi kadar destek alıyorduk. Bu sene ise 3 milyon TL’nin yüzde ellisini alabiliyoruz. Kentimizin tarım ve hayvancılıkta ileri gitmesi için daha fazla proje üretmeli ve yatırım yapmalıyız.”

Merkez, 210 dönümlük araziye kurulacak

Çağdaş ve Modern Borsa Ticaret Merkezi projesinin 210 dönümlük bir arazi üzerinde kurulacağını ve elektronik satış salonu, lisanslı depolar, yetkili sınıflandırıcı laboratuvar, hububat dükkânları ve borsa hizmet binasından oluştuğunu söyleyen Recep Bağlamış, projenin temelinin yıl içinde atılacağını dile getirdi. Bağlamış, şöyle devam etti: “Merkez üreticiye, ürünlerini değer kaybı olmadan pazarlayabileceği kaliteli ürün doğru fiyat politikasına sahip tarafsız ve güvenilir bir ortam sunacak. Hububatta katma değerli üretim yapan firmaları da bir araya getirerek kümelenmelerini sağlayacak. Kayseri’yi hububat ve çekirdek ticaretinde Anadolu'nun kalbi haline getirecek.”