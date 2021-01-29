"Kayseri, üretimde inovasyonla savunmada söz sahibi olacak"

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, bölgenin 2020 yılını pandemiye rağmen başarılı geçirdiğini belirterek, 2021 yılının da başarılı geçmesini beklediklerini söyledi. Bölgenin geçen yıl elektrik tüketiminde rekor artış olduğunu dile getiren Nursaçan, yıllık tüketimin yüzde 5.1 arttığını belirtti. Modern, teknolojik projeleri ve üretimiyle Türkiye’deki 346 OSB arasında ilk beşe giren sanayi üslerinden Kayseri OSB, 22 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Alt yapı sorunu olmayan Kayseri OSB’deki yaklaşık bin 250 civarında fabrikada 75 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Bölgenin önceki yılı 1 milyar 700 milyon dolar civarında ihracatla kapattığını kaydeden Nursaçan, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “Elektrik tüketiminde 44 yıllık OSB tarihimizin rekorunu kırdık. 2020 yılında, 2019 yılına göre elektrik tüketimimiz yüzde 5.1 artış gösterdi. Dolayısıyla OSB’mizin ekonomimize katkısının her geçen gün arttığını söyleyebiliriz.” dedi.

Kayseri OSB’nin 2021’de de önemli projelere imza atacağını ve başarılı bir yıl geçireceğine inandığını kaydeden Nursaçan, şunları söyledi: “Altyapımızı tamamladık, doluluk oranımız yüzde 98’lere ulaştı. Gelişime açık olmayı ve inovasyonu, kent sanayimizde bir üretim kültürü haline getirmek için önemli çalışmalara imza atıyoruz. Üniversite sanayi işbirlikleri ve mesleki eğitim odaklı çalışmalar yapıyoruz. Savunma sanayi gibi stratejik önemi olan alanlarda OSB'mizin de söz sahibi olması için projelerimiz var. Türk Ticaret Merkezleri çalışmalarını önemsiyor ve somut adımlar atıyoruz. Bünyemizde bulunan Endüstriyel Tasarım Merkezi ve Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile sanayicilerimize inovatif tasarımlarda bulunmaları ve ihracat ağlarını artırmaları için yardımcı oluyoruz. Kentimizin üretimde buluşma noktası olması adına uluslararası fuar merkezimizi hayata geçirdik. Sanayicilerimizle vereceğimiz ortak çabayla birlikte 2021 yılını yeni rekorlarla kapatacağız.”

Dubai TTM iki yılda tamamlandı

Kayseri OSB, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğiyle, Türkiye’nin Türk Ticaret Merkezleri’nden en büyüğü olan Kayseri OSB Dubai Türkiye Ticaret Merkezi’ni de hayata geçirdi. Uluslararası projeleri hayata geçirmek için önemli hamleler yaptıklarını dile getiren Tahir Nursaçan, Kayseri OSB Dubai TTM’nin Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük ticaret merkezi olduğunu belirtti. Nursaçan, “Türk ihracatçıların ürünlerinin tanıtılması, depolanması, lojistik ve finansal olarak destek vermek ve pazara girişlerini kolaylaştırmak için başladığımız proje iki yıl gibi kısa bir sürede hayata geçti” dedi. Nursaçan şöyle devam etti: “Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük ticaret merkezini açmış olduk. Gelişmiş ülkelerin pek çoğu bu coğrafyada yeni ticaret kanalları açıyor. Yıllık 3 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahip olan bu bölgede Türk ürünlerinin mutlaka yer alması gerekiyor. Bu düşünceden hareketle, Kayseri’de üretilen seçkin ürünlerin küresel arenada tanınırlığını artırmak için hayata geçirdiğimiz bu projenin ihracat rakamlarımıza ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

Bataklık, 11 milyon dolarlık gelir getirecek

Kayseri OSB’nin en önemli projelerinden biri bataklık bir alanın kurutularak bölgeye GES yatırımı yapılması. GES yatırımı ile Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 11 milyon dolar kazandırdıklarını aktaran Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “1 milyon metrekare alana kurulu ve toplam 55 MWP kapasiteye sahip GES projemizin yaklaşık 37.2 MWP’lık kısmı yönetimiz döneminde kuruldu. Önceden var olan 11 MWP’lik bölüm ise biz yönetime gelmeden önce tek teklifle 2015 yılı Nisan ayında, yap işlet devret yöntemi ile devredildi. OSB Güneş Enerji Santrali’nin faaliyete geçmesiyle yaklaşık 220 bin ağacın kaybını önleyeceğiz. Ayrıca, 8 milyon metreküp doğalgaz ithalatının da önüne geçeceğiz. Türkiye’nin tek alanda inşa edilmiş devredeki en büyük GES tesisi unvanına sahip olan tesisimiz, önümüzdeki 20 yıl boyunca faydalı ömür garantisi kapsamında 125 milyon dolar, yani 1 milyar lira gelir getirecek.”