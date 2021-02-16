Kayseri’de damızlık hayvan ithalatının azaltılması hedefleniyor

KAYSERİ - Bu modelle, damızlık hayvan ithalatının azaltılması ve dış ticaret açığının kapatılmasına katkı sağlanması hedefl eniyor. Bu doğrultuda Kayseri İli DSYB ile ZG Tarım Piyasaları AŞ arasında ortaklık kurulmasına ilişkin sözleşme imzalandı.



Sözleşme imza törenine Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Şirin Hasçetin, Kayseri Bölge Yöneticisi Serdar Eldemir, ZG Tarım Piyasaları AŞ. Hayvancılık Operasyonları Direktörü Bilsay Kancı ile Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Günay Çakı ve Başkan Yardımcısı Talip Akçakaya katıldı. İmzalanan protokol sonrası açıklama yapan Günay Çakı, “Tarım piyasalarındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerine dayanıklı ve istikrarlı bir fiyat yapısı kurulması çalışmalarına katkı sağlamayı istiyoruz. İlimiz hayvancılığında her zaman öncü kurum olan ve yeniliklere imza atarak lokomotif görevi üstlenen Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği ile çiftçinin ve yetiştiricinin her zaman kara gün dostu ve destekçisi olan Ziraat Bankası’nın birlikte omuzlarına aldığı bu yükün kıymetinin ve sorumluluğunun bilicindeyiz” dedi.