Kayseri'de Dedeman Madencilik işçileri eylemde

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Dedeman Madencilik bünyesinde çalışan işçiler, beş aydır maaş alamadıkları için eylem yaptı.

Yahyalı Meydanı'nda toplanan bir grup işçi, şirketten alacaklarının ödenmesini talep etti. Şirket yetkilileriyle görüştüklerini belirten işçiler, her hafta cuma günü ödeme yapılacağı sözü verildiğini ama sözün yerine getirilmediğini kaydetti. İşçiler maaşlarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini de belirtti.

Yaklaşık 200 işçinin maaş alamadığı için mağdur olduğu belirtilirken, işten çıkarılan işçilerin de kıdem tazminatlarını alamadığı kaydedildi. İşçiler, maaş alamadıkları için kredi kartlarına yüklendiklerini ve borçlarını ödeyemedikleri için de bankalarla sıkıntı yaşadıklarını söyledi.